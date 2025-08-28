שר החוץ האיראני עבאס עראקג'י מגיב להפעלת מנגנון הסנקציות ה-Snapback, מכנה את המהלך בלתי מוצדק וללא בסיס חוקי ומדגיש את מחויבות איראן לפתרון דיפלומטי

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, הגיב היום להחלטת גרמניה, צרפת ובריטניה להפעיל את מנגנון הסנקציות המשתקות, ה-Snapback, במסגרת הסכם הגרעין.

בעקבות ההחלטה, הצהיר עראקצ'י כי "הפעלת המנגנון אינה מוצדקת ואין לה בסיס חוקי". הוא הוסיף כי "איראן נהגה באופן מכובד והראתה רצון טוב לפתור את הסוגיות הקשורות לנושא הגרעיני באמצעות דיפלומטיה".

שר החוץ האיראני הבהיר כי תגובת איראן לצעד זה תהיה בהתאם, "בצורה שתשמור על האינטרסים של איראן ועל זכויותיה". עוד הוסיף: "אנו מקווים שמדינות הטרויקה יחזרו בהן בימים הקרובים מן הצעד השגוי הזה ויתנהגו באופן אחראי ומציאותי".