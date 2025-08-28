שגריר ישראל באו"ם בירך על החלטת גרמניה, צרפת ובריטניה להחזיר את הסנקציות על איראן: "ישראל כבר הוכיחה את נחישותה מול כוונות הזדון של משטר האייתוללות. כעת גם מדינות העולם מצטרפות למאבק בציר הרשע"

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, בירך היום (חמישי) על החלטת גרמניה, צרפת ובריטניה להחזיר את הסנקציות על איראן באמצעות מנגנון ה"סנאפ-בק". בדבריו קרא למדינות העולם להצטרף להפעלת הלחץ על המשטר בטהרן ולמנוע את הגעת איראן לנשק גרעיני.

"איראן ממשיכה להתעלם מהקהילה הבינלאומית ולהפר התחייבויותיה פעם אחר פעם. ישראל כבר הוכיחה את נחישותה מול כוונות הזדון של משטר האייתוללות" אמר דנון. "כעת גם מדינות העולם מצטרפות למאבק בציר הרשע. זהו צעד חשוב בדרך לעצירת תוכנית הגרעין האיראנית והגברת הלחץ על המשטר בטהרן".

כאמור, שלוש המעצמות האירופיות – צרפת, בריטניה וגרמניה – הודיעו היום באופן רשמי על הפעלת מנגנון ה"סנאפ-בק" במסגרת הסכם הגרעין מ־2015, צעד שמחזיר באופן מיידי שורה ארוכה של סנקציות כבדות ומשתקות נגד טהרן. המהלך, שהוכרז רשמית למועצת הביטחון של האו"ם, נובע מהפרות חוזרות של איראן בהסכם הגרעין, כולל האצת פיתוח תכנית ההעשרה והגבלות חמורות על גישת פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) לאתרים מרכזיים כמו פורדו ונתנז.

הסנקציות המחודשות כוללות הגבלות על מכירת נשק, איסורים בתחום הפיננסי והבנקאי, הקפאת נכסים של גורמים ממשלתיים ואיסור על ייבוא וייצוא של ציוד מתקדם. העיצומים צפויים להביא לנסיגה של עשרות תאגידים בינלאומיים ומאות או אפילו אלפי חברות מהכלכלה האיראנית. במערב הדגישו כי ההחלטה היא צעד אחרון לאחר שמאמצי התיווך הדיפלומטי כשלו. “לא נותרה ברירה אחרת”, ציינו דיפלומטים אירופים, והבהירו כי לא יוסרו הסנקציות אלא אם טהרן תחזור לעמוד בהתחייבויותיה המלאות.