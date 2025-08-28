החוקר הבכיר מזהיר: חיזבאללה שיקם את כוחו בסיוע איראני, לא מתכוון להתפרק מנשקו ומצהיר על כך בפומבי. "גם אם לבנון תקרוס – הוא יישאר חמוש"

אל"מ (מיל') ד"ר ז'ק נריה, לשעבר ראש ענף סוריה ולבנון באמ"ן וחוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מזהיר מהאשליה שחיזבאללה נחלש בעקבות התקיפות האחרונות בגבול הצפון. לדבריו, מדובר בהבנה שגויה שעלולה לעלות לישראל ביוקר.

"מאז נובמבר האחרון, חיזבאללה שיקם את שורותיו בסיוע ישיר של איראן", אמר נריה. "הוא חידש את ייצור המל"טים והנשק, והבהיר בצורה חד משמעית – גם אם לבנון תקרוס כלכלית, הוא לא יתפרק מנשקו. האיראנים כבר הודיעו בפומבי שהם עומדים מאחוריו".

לדבריו, הופעתו הנדירה של סגן מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, כשהוא לבוש מדים צבאיים – אינה מקרית. "זהו צעד סמלי אך חמור שמעיד על מגמת ההסלמה. חיזבאללה משדר מסר ברור לישראל ולמערב – הוא עדיין שחקן חזק בזירה".

היחסים עם ארה"ב בלבנון מתוחים

בתוך כך, נריה התייחס גם למתיחות המתגברת בין לבנון לארצות הברית. לדבריו, ביקורו של השליח האמריקני תום ברק בביירות נעצר, בעקבות הפגנות אלימות נגד הנוכחות האמריקאית במדינה. "הרחוב בלבנון הופך עוין לא רק לישראל – אלא גם לארה"ב, וזה משפיע על כל המערכה", הוסיף.

בסוריה – הסכם ביטחוני מתקרב?

בנוגע לגזרה הסורית, נריה מצביע על התפתחויות מדיניות שעד כה נותרו מתחת לרדאר. לדבריו, בכירים ביטחוניים בישראל מאשרים כי מתנהלים מגעים להסכם ביטחוני חדש מול המשטר הסורי. "עד סוף ספטמבר צפויה הכרעה", טוען נריה.

הוא מסביר כי הסורים מבקשים לחזור לקווי הפרדת הכוחות של 1974, ולהבטיח שקט יציב בגבול הדרומי. "לישראל יש אינטרס ברור", הוא מדגיש. "יש לנו אויבים משותפים – איראן וחיזבאללה. זהו פתח לשיתוף פעולה טקטי-מדיני שישראל צריכה לדעת לנצל – גם אם זה נעשה מול משטר עוין".