בזמן נאומו של מנהיג החות'ים, כלי התקשורת בתימן דיווחו על תקיפה ישראלית נרחבת בבירה צנעא. זו התקיפה השנייה בבירת תימן בשבוע האחרון, אחרי שביום ראשון הותקפו עשרות יעדים של החות'ים

דיווח ראשוני: כלי התקשורת המזוהים עם החות'ים בתימן דיווחו כעת (חמישי) על תקיפה ישראלית בבירה צנעא. הדיווחים על התקיפה מגיעים בזמן נאומו של מנהיג החות'ים, עבד אל-מאלכ אל-חות׳י.

לפי הדיווחים ברשת "אל-חדת", התקיפות כוונו נגד מבני מסתור שבהם התחבאו בכירים חות'ים בצנאע. עוד נטען כי בוצעו לפחות 10 תקיפות שונות, כשפיצוצים עזים נשמעו באזור.

זמן קצר אחרי הדיווחים הזרים, במשרד הביטחון פרסמו תמונה שבה נראה שר הביטחון ישראל כ"ץ, ביחד עם הרמטכ"ל אייל זמיר והפיקוד הבכיר של צה"ל, משוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בקו האדום ומאשרים את תקיפת צה"ל בתימן. גורם ישראלי אמר כי היעד הוא חיסול בכירים בארגון הטרור.

הדיווחים על התקיפה הנוכחית מגיעים אחרי שהחות'ים הגבירו את קצב התקיפות לעבר ישראל בימים האחרונים. אמש נשמעו אזעקות בירושלים ויישובי הסביבה אחרי שטיל ששוגר מתימן יורט, והבוקר הופעלו אזעקות בעוטף עזה בעקבות יירוט של כטב"מים שככל הנראה שוגרו מכיוון תימן.

עוד באותו נושא צפו בתיעודים: חיל האוויר מעלה את בירת תימן בלהבות 16:25 | יאיר אמר 4 1 ❤️

זו הפעם השנייה השבוע שבה דווח על תקיפה ישראלית בתימן, אחרי שביום ראשון האחרון הותקפו עשרות יעדים של החות'ים בצנעא, ביניהם מתחם צבאי בו נמצא ארמון הנשיאות, תחנות הכוח אסאר והיזאז ואתר אחסון דלק אשר שימשו לפעילותו הצבאית של שלטון הטרור החות'י.

פרטים נוספים מיד