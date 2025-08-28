משרד הבריאות מפרסם התרעה בעקבות חולה חצבת שנסע בקווים 465, 65 ו-39 – וקורא לנוסעים לבדוק אם חוסנו. עד כה: 770 נדבקים, 2 פעוטות נפטרו, ו-24 מאושפזים בהם תינוקות בטיפול נמרץ

משרד הבריאות פרסם היום (חמישי) התרעה לציבור בעקבות חשיפה לחולה חצבת שנסע בתחבורה ציבורית במהלך התקופה שבה היה מדבק. על פי ההודעה, מדובר במחלה מדבקת מאוד, והנוסעים בקווים הרלוונטיים מתבקשים לבדוק האם הם היו חשופים ולוודא שהם מחוסנים בהתאם להנחיות.

פרטי הנסיעות של החולה:

ביום שני, 25.8.2025 – נסע באוטובוס קו 465 מעמנואל לירושלים בשעה 11:30.

בירושלים: נסע בקו 65 מרחוב ירמיהו-שמגר לגשר המיתרים, ובקו 39 מגשר המיתרים לבית החולים שערי צדק – בשעה 14:00.

בשעה 00:00 בלילה – נסע באוטובוס מירושלים חזרה לעמנואל.

במשרד הבריאות מדגישים: מי ששהה באותם קווי נסיעה ובזמנים שצוינו – מתבקש לבדוק האם חוסן נגד חצבת. ניתן לבדוק את סטטוס החיסונים האישי דרך האתר הממשלתי, בפנקס החיסונים הדיגיטלי.

בנוסף, ניתן לפנות למוקד "קול הבריאות" בטלפון 5400* או ללשכת הבריאות המחוזית תל אביב (בין השעות 8:00-14:00) בטלפונים: 03-5634755/757, כדי לבדוק האם יש צורך בקבלת חיסון.

770 חולים מתחילת ההתפרצות – שני פעוטות נפטרו

על פי נתוני משרד הבריאות, נכון לאתמול (רביעי, 27.8.2025), מאז תחילת התפרצות החצבת בישראל לפני כשלושה חודשים אובחנו 770 חולים, מהם 228 חולים פעילים. מרבית המאושפזים הם ילדים שאינם מחוסנים, ושני פעוטות שלא חוסנו – נפטרו מהמחלה.

נכון לעכשיו ישנם 24 מאושפזים ברחבי הארץ, רובם ילדים מתחת לגיל 6, ומבוגר אחד. שניים מהמאושפזים נמצאים במצב קשה ומחוברים לטיפול נמרץ, אחד מהם אף מחובר למכונת אקמו.

החצבת – מסוכנת ומדבקת במיוחד

מחלת החצבת היא מחלה נגיפית מדבקת מאוד, שמתבטאת בחום, חולשה, נזלת ופריחה. לעיתים היא עלולה להסתבך ולגרום לדלקת ריאות, פגיעות מוח ואף מוות, בעיקר בקרב תינוקות, ילדים קטנים ואנשים עם מערכת חיסון מוחלשת.

משרד הבריאות קורא להורים לחסן את ילדיהם בשתי מנות; הראשונה בגיל שנה, והשנייה בכיתה א', על פי תכנית החיסונים השגרתית. כעת, בעקבות ההתפרצות, המשרד ממליץ להקדים את מתן המנה השנייה באזורי תחלואה גבוהה, וכן להעניק מנת חיסון נוספת לתינוקות בגילאי חצי שנה עד שנה באזורים כמו ירושלים, בני ברק, בית שמש ונוף הגליל.