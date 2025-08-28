צוות ההגנה של נתניהו הגיש בקשה דחופה לבית המשפט בירושלים וטען כי עומס הדיונים פוגע ביכולתו לנהל את המשפט כראוי. הסנגורים מזהירים: "אם המצב יימשך, לא נוכל להמשיך לייצגו"

סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגישו היום בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי בירושלים, בעקבות החלטת בית המשפט לקיים ארבעה דיונים בשבוע במשפטו הפלילי. בבקשה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין, צויין כי הסנגורים כבר הודיעו לנתניהו כי לא יוכלו להמשיך ולייצגו אם הקצב הזה יישמר.

לטענת צוות ההגנה, קצב הדיונים שנקבע "חורג מהמקובל ואינו מאפשר ניהול תקין והוגן של ההגנה". הם מבקשים לקיים דיון דחוף בהחלטה בנוכחותו של ראש הממשלה עצמו על מנת להציג בפני בית המשפט את השלכות העומס על ניהול ההגנה. בבקשה נכתב כי ההליך המשפטי בו מדובר הוא מורכב ביותר, עם חומרי חקירה רבים, עדים מרכזיים ושאלות משפטיות כבדות משקל, ולכן יש לאפשר לסנגורים זמן היערכות סביר.

מדובר בתגובה להחלטה של בית המשפט מיום 12 באוגוסט 2025, לפיה יתקיימו ארבעה ימי דיונים מדי שבוע, במטרה לזרז את קצב המשפט. אלא שלדברי ההגנה, ההחלטה הזו פוגעת פגיעה ממשית ביכולתם לייצג את מרשם באופן מיטבי, והיא עלולה להוביל למשבר בייצוג המשפטי.

משפטו של נתניהו, הנוגע לשלושה תיקי שחיתות המכונים "תיקי האלפים", נמצא כעת בעיצומו ומלווה באחרונה בהתפתחויות מואצות, גם בזירה הפוליטית וגם בזו המשפטית. כעת, לא רק תוכן הדיונים עומד במרכז הבמה – אלא גם השאלה כיצד ימשיך ההליך המשפטי אם יפרוש צוות ההגנה של ראש הממשלה.