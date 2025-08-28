אירופה מפעילה את מנגנון הסנאפ־בק נגד איראן ומחזירה סנקציות כבדות על טהרן, בעקבות הפרות הסכם הגרעין. הריאל צונח, והמשבר הכלכלי והבידוד הבינלאומי מעמיקים.

איראן סופגת מכה חסרת תקדים, אותה הגדירו בכירים במשטר בעבר כ“מכת מוות” וכ“סופו של המשטר”. שלוש המעצמות האירופיות – צרפת, בריטניה וגרמניה – הודיעו רשמית על הפעלת מנגנון ה־“סנאפ־בק” במסגרת הסכם הגרעין מ־2015, צעד שמחזיר באופן מיידי שורה ארוכה של סנקציות כבדות ומשתקות נגד טהרן.

המהלך, שהוכרז רשמית למועצת הביטחון של האו"ם, נובע מהפרות חוזרות של איראן בהסכם הגרעין, כולל האצת פיתוח תכנית ההעשרה והגבלות חמורות על גישת פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) לאתרים מרכזיים כמו פורדו ונתנז.

הסנקציות המחודשות כוללות הגבלות על מכירת נשק, איסורים בתחום הפיננסי והבנקאי, הקפאת נכסים של גורמים ממשלתיים ואיסור על ייבוא וייצוא של ציוד מתקדם. העיצומים צפויים להביא לנסיגה של עשרות תאגידים בינלאומיים ומאות או אפילו אלפי חברות מהכלכלה האיראנית.

במערב הדגישו כי ההחלטה היא צעד אחרון לאחר שמאמצי התיווך הדיפלומטי כשלו. “לא נותרה ברירה אחרת”, ציינו דיפלומטים אירופים, והבהירו כי לא יוסרו הסנקציות אלא אם טהרן תחזור לעמוד בהתחייבויותיה המלאות.

ההערכות הן שהחזרת הסנקציות תעמיק עוד יותר את המשבר הכלכלי באיראן ותבודד אותה בזירה הבינלאומית, ותחמיר אפילו עוד יותר את מצבו של השלטון האיראני, אשר כבר עכשיו מתמודד עם תבוסה צבאית קשה, בצורת, מחסור בחשמל וקשיים כלכליים.