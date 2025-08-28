ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, איים על מגיש ערוץ 14 בעז גולן בתביעה, באם האחרון לא ימחק תמונה שפרסם אמש ויפרסם הבהרה לפיה מדובר בתמונה שאינה אותנטית.
אמש פורסמה תמונה בה מהפגישה של נפתלי בנט ואביגדור ליברמן. גולן פרסם את התמונה אך הוסיף את יו"ר מפלגת רע"מ מנסור עבאס כמי שלקח חלק בפגישה. הוספת התמונה נעשתה על ידי תכנת 'פוטושופ'. בעקבות כך, גולן קיבל מכתב התראה לפני תביעה מפרקליטיו של בנט, לפיה עליו להסיר את התמונה ולפרסם הבהרה.
בעקבות כך, גולן כתב בחשבון הטוויטר שלו: "אתמול פרסמנו תמונה של פגישת בנט וליברמן, לתוכה שתלנו בצורה חובבנית במתכוון, תמונה של מנסור עבאס, אשר לא נכח בפגישה באמת (זה שקוף שמדובר ב'פוטושופ'). התמונה נערכה והושתלה בה תמונה דמותו של מנסור עבאס, כהדמיה לקואליציית בנט-ליברמן-עבאס. המטרה הייתה להמחיש בויז'ואל, שבקואליציה העתידית של בנט וליברמן, אם תקום, יישב גם מנסור עבאס".
"כזכור, בנט שיקר לי ולאחרים כאשר התחייב בבחירות 2020 שלא לשבת עם מפלגת רע"מ ולא לאפשר ללפיד להיות ראש ממשלה. במקום להתמודד עם טענתנו, בנט שולח מכתבי התראה מעורכי דין, כאילו לא הבין את הרעיון. אז כדי להסיר ספק, מנסור עבאס אמנם לא נכח בפגישת בנט-ליברמן, אבל אנחנו עומדים על כך שרוחו הייתה שם".
בנט מצידו פרסם את ההבהרה של גולן וכתב: "יפה. עוד התקפלות. לא שותקים יותר מול שקרים ופייק".
נתן
14 ערוץ ההסתה של ישראל17:11 28.08.2025
מיכל
ערוץ 14 ילדים מטומטמים17:02 28.08.2025
איילת
פרק נוסף בסדרה "הסיר של נפתלי". מחכים לפרקים הבאים.17:33 28.08.2025
אני
לא ... אתה גאון על17:33 28.08.2025
ציקו
ערוץ 14 המפלג את העם בושה שנותנים במה לערוץ הכי הכי מושחט כניראה ביבי משלם להם !!!!17:32 28.08.2025
