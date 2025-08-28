מגיש ערוץ 14, בעז גולן, פרסם תמונה של נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ומנסור עבאס, על אף שהפגישה בין השלושה לא התקיימה. בנט איים בתביעה, גולן פרסם הבהרה

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, איים על מגיש ערוץ 14 בעז גולן בתביעה, באם האחרון לא ימחק תמונה שפרסם אמש ויפרסם הבהרה לפיה מדובר בתמונה שאינה אותנטית.

אמש פורסמה תמונה בה מהפגישה של נפתלי בנט ואביגדור ליברמן. גולן פרסם את התמונה אך הוסיף את יו"ר מפלגת רע"מ מנסור עבאס כמי שלקח חלק בפגישה. הוספת התמונה נעשתה על ידי תכנת 'פוטושופ'. בעקבות כך, גולן קיבל מכתב התראה לפני תביעה מפרקליטיו של בנט, לפיה עליו להסיר את התמונה ולפרסם הבהרה.

בעקבות כך, גולן כתב בחשבון הטוויטר שלו: "אתמול פרסמנו תמונה של פגישת בנט וליברמן, לתוכה שתלנו בצורה חובבנית במתכוון, תמונה של מנסור עבאס, אשר לא נכח בפגישה באמת (זה שקוף שמדובר ב'פוטושופ'). התמונה נערכה והושתלה בה תמונה דמותו של מנסור עבאס, כהדמיה לקואליציית בנט-ליברמן-עבאס. המטרה הייתה להמחיש בויז'ואל, שבקואליציה העתידית של בנט וליברמן, אם תקום, יישב גם מנסור עבאס".

"כזכור, בנט שיקר לי ולאחרים כאשר התחייב בבחירות 2020 שלא לשבת עם מפלגת רע"מ ולא לאפשר ללפיד להיות ראש ממשלה. במקום להתמודד עם טענתנו, בנט שולח מכתבי התראה מעורכי דין, כאילו לא הבין את הרעיון. אז כדי להסיר ספק, מנסור עבאס אמנם לא נכח בפגישת בנט-ליברמן, אבל אנחנו עומדים על כך שרוחו הייתה שם".

בנט מצידו פרסם את ההבהרה של גולן וכתב: "יפה. עוד התקפלות. ‏לא שותקים יותר מול שקרים ופייק".