שעות אחרי המבצע הלילי הסודי בסוריה גורם ביטחוני ישראלי אמר לרשת "אל חדת" כי הכוחות פירקו מתקני ריגול טורקיים שהוצבו בפאתי דמשק: "החזרנו ציוד סודי ומסוכן"

שעות אחרי המבצע הלילי הסודי בסוריה, גורם ביטחוני ישראלי אמר היום (חמישי) לרשת "אל-חדת" הסעודית כי הכוחות פירקו מתקני ריגול טורקיים שהוצבו בפאתי דמשק כדי לעקוב אחרי ישראל.

לטענת הגורם, מכשירי הריגול שפורקו היו בעמדות בסוריה כבר יותר מ-10 שנים. "הנחיתה ליד דמשק הייתה הכרחית לחלוטין לביטחון ישראל. החזרנו ציוד סודי ומסוכן" אמר. "טורקיה מנסה להתקרב אלינו יותר מדי. אמרנו לממשל הסורי: אל תנסו את סבלנותנו ואל תבחנו את גבולות פעולותינו".

עוד באותו נושא 40 ק"מ מישראל: פרטים נוספים על הפעילות בסוריה 08:00 | קובי פינקלר 6 0 😀 👏

כאמור, הלילה דווח על פעילות קרקעית של כוחות צה"ל באזור דמשק, כשנטען כי עשרות חיילים פעלו בבסיס צבאי באזור. לטענת גורמי מודיעין, היה הכרחי לבצע מבצע דחוף כדי לא לאפשר התבססות איראנית באזור מחדש.