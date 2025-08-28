מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, העביר היום (חמישי) מסר לתושבי רצועת עזה דרך עמוד הפייסבוק של היחידה בשפה הערבית, “אלמונסק", על רקע היערכות צה״ל להרחבת הפעילות הצבאית בעיר עזה והנעת האוכלוסייה לדרום הרצועה.

בדבריו, טען עליאן כי "בשבועות האחרונים ארגון הטרור חמאס מוביל קמפיין הרעבה שקרי. בניגוד לטענות של חמאס, מדינת ישראל לא מובילה מדיניות של הרעבה, אלא מדיניות של מניעת הרעבה". לדבריו, מדי יום נכנסות לרצועה יותר מ-300 משאיות סיוע הומניטרי, רובן עם מזון. "פתחנו ארבעה מעברים והקלנו על תהליך האיסוף – מה שהוביל לירידה חדה במחירי המזון בשווקים ולשיפור משמעותי בנגישות למזון", ציין.

הוא הוסיף כי חמאס הוא שאחראי למשבר ההומניטרי, בכך שהוא "פועל במכוון להחריף את המצב תוך שהוא מנסה להשתלט על הסיוע ולנצל את האזרחים כמגן אנושי".

עוד אמר עליאן כי "צה"ל נערך להרחבת הפעילות נגד חמאס בעיר עזה, במטרה להביא למיטוטו, ובמקביל נערך להבטיח מעבר בטוח של תושבים לדרום הרצועה לשם הגנתם". לדבריו, ישראל פועלת לשיפור המענה ההומניטרי בדרום רצועת עזה, בין השאר באמצעות הכנסת אוהלים למחסות, הקמת בתי חולים שדה נוספים והעברת ציוד רפואי.

לבסוף הדגיש: "חמאס ימשיך להפיץ שקרים! אנחנו נמשיך לפעול בשיתוף האו״ם והארגונים הבינלאומיים לאפשר הכנסת מזון בהיקפים נרחבים ולוודא שהסיוע מגיע ישירות אליכם, תושבי עזה, ולא לחמאס".