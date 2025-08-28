נשיא המדינה יצחק הרצוג הספיד את מותו של העיתונאי דן מרגלית: "לצד האהבה הגדולה למקצוע העיתונאי, דן תמיד התבלט כאינטלקטואל המבקש לאתגר את כל מושאי סיקורו"

נשיא המדינה יצחק הרצוג הספיד את מותו של העיתונאי דן מרגלית, שהלך לעולמו היום (חמישי) בגיל 87. בדבריו שלח תנחומים לבני המשפחה האבלה וסיפר על השיחה האחרונה שלו עם מרגלית, ימים ספורים לפני שנפטר.

"בצער רב קיבלתי את הבשורה על פטירתו של דן מרגלית, מהבולטים בעיתונאי ישראל משך עשרות שנים" אמר הרצוג. "בקורותיה של התקשורת הישראלית יישמר לדן מרגלית מקום של כבוד. לצד האהבה הגדולה למקצוע העיתונאי, דן תמיד התבלט כאינטלקטואל המבקש לאתגר את כל מושאי סיקורו".

"לפני מספר ימים התקשרתי להיפרד ממנו. הוא התרגש עד דמעות כשהזכרתי לו שספרו 'שדר מהבית הלבן' הצביע על הסיכוי שהוחמץ למנוע את מלחמת יום הכיפורים" הוסיף וסיפר. "בשיחותינו תמיד דאג להדגיש שהוא קודם כל פטריוט ישראלי. כך היה. תנחומיי הכנים למשפחתו ולכל אוהביו. יהי זכרו ברוך".

במקביל, גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הספיד את מרגלית, כשאמר כי הוא "היה חלק מנוף ילדותנו והוא גילם אהבת הארץ והמדינה, לצד הגינות עיתונאית. כנער קראתי את ספרו 'יחידת קומנדו 101', ובזמן מלחמת לבנון הראשונה כשרבים גויסו (כולל אבא שלי ז״ל) הוא עלה עם תכנית חדשה 'שלום הגליל' שהפכה ל'ערב חדש' – וכולנו היינו דבוקים למסך כדי לדעת דרכו מה קורה במלחמה. גם בגיל מבוגר המשיך להיות סקרן, פתוח, וציוני בכל רמ״ח אבריו. יהי זכרו ברוך".