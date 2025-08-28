צבא לבנון פתח בשלב חדש בתוכנית הממשלתית לפירוק המיליציות וארגוני הטרור במדינה, במטרה להחזיר את מונופול הנשק לידי המדינה. במהלך היום פעלו כוחות הצבא במחנות פליטים בדרום המדינה והחרימו שבע משאיות עמוסות נשק כבד. כולל רקטות, חומרי נפץ ונשק קל, ממספר מחנות ובהם ראשידיה, אל-בס ובורג' אלאשמלי.
המהלך הוא חלק מיישום ההבנות בבסיס הסכם הפסקת האש עם ישראל בנובמבר 2024, הנתמך על ידי ארצות הברית ומדינות נוספות, וביצוע של החלטת הממשלה שהתקבלה לאחרונה לפירוק המיליציות במדינה.
בלבנון רואים בפעולה זו צעד ראשון ומשמעותי להחזרת הריבונות למדינה ולהשגת יציבות ביטחונית בדרום. על פי שורה של פרסומים, הצבא הציג לממשלת לבנון תוכנית בת 11 שלבים לפירוק כלל המיליציות וארגוני הטרור החמושים במדינה.
כאשר השלבים הראשונים מתרכזים בפירוק מחנות הפליטים הפלסטיניים, שהפכו להיות מרכזי לפשיעה וטרור.
השלבים הבאים של התוכנית, במהלכם יחל צבא לבנון לפעול ישירות מול או אפילו כנגד חיזבאללה, יהוו את המבחן האמיתי ליכולת המימוש של צבא לבנון לתוכנית.
חיזבאללה בעצמו הודיע על המשך התנגדותו למתווים המוצעים לפירוקו מנשקיו.
