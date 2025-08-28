במלאות 30 יום למותו של השחקן אלון אבוטבול, יוצא לאור "מעבר לעיקול" – שיר חדש מתוך אלבום משותף עם רג'ויסר. טעימה אחרונה ומרגשת מאמן ענק שהותיר חותם בתרבות הישראלית.

30 יום לאחר מותו הטרגי של השחקן המוערך אלון אבוטבול, יוצא לאור שירו החדש – "מעבר לעיקול". השיר הוא חלק מאלבום עליו עבד במשך כשנה וחצי עם המוזיקאי רג'ויסר, והוא צפוי לצאת בסוף השנה. שעות ספורות לפני פטירתו, אבוטבול עוד הספיק לאשר את עטיפת האלבום.

פרידה במנגינה

אבוטבול, שנפטר בגיל 60 לאחר שהתמוטט בחוף הבונים, הותיר אחריו מורשת עצומה בקולנוע, בטלוויזיה ובתיאטרון. מותו הותיר חלל גדול בתרבות הישראלית, אך כעת מתפרסם שירו החדש – "מעבר לעיקול", שמאפשר הצצה אינטימית לנפשו.

בין השורות אפשר למצוא שילוב של כאב, געגוע ותקווה: "עוד סיבוב אחד, מעבר לעיקול מחכה אהבת חיי… לקסום מילים במקום טילים… אהבה במקום שצדיקים גמורים עומדים".

עוד באותו נושא ברוך דיין האמת: השחקן אלון אבוטבול הלך לעולמו בגיל 60 12:00 | חדשות סרוגים 14 0 😀 👏

יצירה אחרונה

השיר נולד מתוך חיבור מוסיקלי של אבוטבול עם רג'ויסר, במסגרת פרויקט חדש בלייבל Raw Tapes. השניים עבדו על האלבום המלא במשך כשנה וחצי, והוא צפוי לצאת בסוף השנה. רג'ויסר כתב על החיבור ביניהם: "זו הייתה התאהבות ממבט ראשון, ממש כמה ימים אחרי שהכרנו החלטנו להקליט אלבום ביחד. אין סוף שיחות עומק, סשנים משותפים והמון אהבה".

מורשת תרבותית

במהלך ארבעה עשורים של קריירה, אבוטבול היה מהשחקנים הישראלים הבולטים בזירה הבינלאומית. הוא כיכב בסרטים כמו "שתי אצבעות מצידון", "האסונות של נינה", "גוף השקרים" ו-"עלייתו של האביר האפל", הופיע בסדרות ישראליות ואמריקאיות כאחת, וזכה בפרסים יוקרתיים.

כעת, עם חשיפת "מעבר לעיקול", נותר לקהל חוט נוסף להיאחז בו – עדות אחרונה לאמן גדול שהלך לעולמו מוקדם מדי, וטעימה ראשונה מתוך אלבום שלם שעתיד להמשיך את דרכו גם לאחר מותו.