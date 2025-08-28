לאחר יותר מ-10 שנים של הליכים משפטיים, הפרקליטות מגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים הצעה להסדר טיעון בפרשת רונאל פישר

לאחר יותר מ-10 שנים של הליכים משפטיים, פרשת רונאל פישר מתקרבת לסיום עם הסדר טיעון מקל לפישר. במערכת המשפטית טוענים כי מריחת התיק נועדה לחפות על הנאשמת השנייה פרקליטת מחוז תל אביב רות דוד.

פישר נחשד בכך שהציע לשחד אנשי משטרה ופרקליטות בתמורה לסגירת תיקים נגד חשודים אותם ייצג, כשהוא נעזר בפרקליטת מחוז תל אביב רות דוד שהעבירה לו מידע פנימי. הפרשה נמרחת כבר עשר שנים, כשהפרקליטות מתנהלת בה בעצלתיים.

על הסדר טיעון בין רונאל פישר לפרקליטות מחוז ירושלים, במסגרתו יוגש כתב אישום מתוקן נגד פישר. בדיון שנערך היום בבית המשפט המחוזי בירושלים, הצדדים ביקשו לאשר את ההסדר, אך טרם פורסם אילו סעיפים בוטלו מהכתב האישום המקורי.

ההסדר הושג בעקבות קשיים ראייתיים חמורים שהתעוררו במהלך המשפט. במיוחד, עדי המדינה המרכזיים, וביניהם ערן מלכא, הציגו סתירות בעדויותיהם, דבר שהקשה על צוות התביעה להסתמך עליהם. בנוסף, במהלך המשפט התגלה חומר חקירה מהותי, שלא הוצג בתחילת הדרך, וגרם לבית המשפט להצביע על ליקויים פרוצדורליים בהליך.

נקודה נוספת שעסקה בהליך הייתה השאלה מתי הפך מלכא לעד מדינה. גרסאותיו השתנו במהלך המשפט, מה שהוסיף קשיים בהבנת תהליך הפיכתו ובסיבות לכך.

לאור כל זאת, ההסדר טיעון מגיע על רקע הכרה של התביעה בכך שהתשתית הראייתית קרסה. כעת, הדיון מתמקד באישור העסקה על ידי השופט משה סובל, שצפוי להכריע בקרוב אם לאשר את ההסדר ולסיים את ההליך המשפטי.