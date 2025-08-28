דן מרגלית, עיתונאי ופובליציסט ישראלי בולט, הלך לעולמו בגיל 87. במהלך הקריירה ניהל ניתוחים פוליטיים מעמיקים, אך נשא נגדו גם טענות להטרדה מינית.

עולם התקשורת והתרבות בישראל ספג היום (חמישי, 28.8.2025) מכה קשה עם היוודע דבר מותו של העיתונאי, הפובליציסט והמגיש דן מרגלית, בגיל 87. מרגלית היה דמות מובילה במפת החדשות בעשורים האחרונים, ושימש כקול בולט בעיתונות הישראלית.

מרגלית נולד בתל אביב בשנת 1938. את לימודיו האקדמיים עשה באוניברסיטה העברית בירושלים, שם התמקד בהיסטוריה יהודית בת-זמננו. הוא החל את דרכו העיתונאית בעיתון "חרות" בשנות ה-60, ולאחר מכן עבר לעבוד בעיתון "הארץ" במשך כ-30 שנה. במהלך הקריירה שלו, שימש מרגלית גם כעורך ראשי של "מעריב" והגיש את התוכנית הפוליטית "פופוליטיקה" בערוץ הראשון, שהייתה לאחת התוכניות המשפיעות בטלוויזיה הישראלית.

בשנים האחרונות עלו נגד דן מרגלית טענות שונות של הטרדה מינית, שהגיעו בעיקר ממקורבות ומעובדות לשעבר במערכת העיתונאית בה עבד. לפי הדיווחים, חלק מהאשמות כללו ניסיונות לא רצויים ליצירת קשרים אישיים ומיניים, תוך ניצול מעמדו ותפקידו הציבורי. המקרים עוררו סערה תקשורתית ופוליטית, והביאו לדיון ציבורי רחב סביב התנהלותו ומעמדו הכמעט מיתולוגי של מרגלית בעיתונות הישראלית.

עוד באותו נושא עמית סגל ראיין את העיתונאי הוותיק: "כנראה הראיון האחרון" 19:07 | חדשות סרוגים 10 1 ❤️

מרגלית היה נחשב קודם לכן לדמות מופת בעיתונות הישראלית, ששימש כקול בולט בעשורים האחרונים. הוא השאיר אחריו מורשת עשירה של כתיבה עיתונאית , ניתוחים פוליטיים מעמיקים ודעות נחרצות. מרגלית חשף בשנות ה-80 את חשבון הדולרים שהחזיקו אז לאה ויצחק רבין, דבר שגרם להתפטרותו של רבין.

העיתונאי עמית סגל, שביצע ראיון אחרון עם מרגלית, שיבח את תרומתו הרבה לתקשורת הישראלית ואמר כי מרגלית היה "עיתונאי מדור הקונספציה", שהתבלט בניתוחים העמוקים והמדויקים שלו בנושאים פוליטיים וחברתיים.