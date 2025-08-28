מטוסי קרב של חיל האוויר פתחו בגל תקיפות כנגד מטרות בדרום לבנון, דובר צה"ל הודיע כי הותקפו תשתיות טרור שהפרו את הפסקת האש בדרום לבנון

צה"ל הודיע כי חיל האוויר יצא ליעף תקיפות כנגד שורה של מטרות ארגון הטרור חיזבאללה, על פי דובר צה"ל הותקפו תשתיות טרור שהפרו את הפסקת האש בדרום לבנון.

לאחר שבתקשורת הערבית דיווחו על תקיפות של מטוסי קרב ישראלים כנגד שורה של יעדים בדרום לבנון, צה"ל לקח אחריות והודיע על תקיפות על שורה של מטרות טרור.

על פי התיעודים מדרום לבנון, הותקפו שורה של יעדים במספר מרחבים, כחלק מפעילות צה"ל כנגד התבססות חוזרת של חיזבאללה באזור.

מצה"ל נמסר כי לא יאפשר הפרה של ההבנות בבסיס הפסקת האש, והדגישו כי יפעלו כנגד כל גורם ואיום על ישראל.