בית משפט השלום בפתח תקווה הורה לשחרר שבעה משמונת המתיישבים שנעצרו בימים האחרונים בידי השב"כ. מתיישב נוסף נותר במעצר ובאופן חריג הוטל עליו איסור מפגש עם עורך דין

בית משפט השלום בפתח תקווה הורה לשחרר שבעה משמונת המתיישבים שנעצרו בימים האחרונים בידי השב"כ. מתיישב נוסף נותר במעצר ובאופן חריג הוטל עליו איסור מפגש עם עורך דין. עורכי דינם של המתיישבים מארגון חוננו: "מקרה זה מוכיח שוב עד כמה קיימת אכיפה בררנית כלפי המתיישבים מצד רשויות החוק. שב"כ חייב לחדול משימוש נגד יהודים בכלי חקירה השמורים למחבלים"

מתיישב נוסף שנעצר באחרונה נותר במעצר ובאופן חריג הוטל עליו כאמור איסור מפגש עם עורך דין וזאת לאחר שכבר נפגש עם עורך דינו מארגון חוננו. את שמונת המתיישבים מייצגים עורכי הדין אסף גונן ודניאל שימשילשווילי מארגון חוננו.

עו"ד אסף גונן מסר: "מדובר באירוע שנופח מעבר לכל פרופורציה. יתרה מזאת, טענו שלא רק שאין ראיות הקושרות את החשודים לביצוע העבירה, אלא אף קיימות בתיק ראיות מזכות. נמשיך להילחם על חפותם של לקוחותינו".

עו"ד שימשילשווילי אמר: "כפי שטענו כבר מהיום הראשון, ההר הגדול של שב"כ הוליד עכבר. המאבק המשפטי העיקש הוביל לשחרורם של המתיישבים ואני מקווה ששב"כ יחדל לעשות שימוש פוליטי בכלי חקירה קיצוני השמור למחבלים נגד יהודים. מרשיי ביקשו לקיים מחאה לגיטמית נגד רדיפת השב"כ אחרי ציבור המתיישבים, מחאה שאינה מגיעה ולא במעט לאלימות המופעלת כנגד אזרחי ישראל על ידי מחאות קפלן. מקרה זה מוכיח שוב עד כמה קיימת אכיפה בררנית כלפי המתיישבים מצד רשויות החוק".

נזכיר, כי באופן חריג, את התיק מטעם המשטרה מנהלים חוקרים מימ"ר ירושלים, בעבר תיקים דומים אשר עסקו בעצורים מההתיישבות התנהלו בידי חוקרים מימ"ר ש"י. ככל הנראה השינוי מגיע בשל ההקלטות אשר נחשפו בהם נשמע ראש המחלקה היהודית בשב"כ תוקף את המתיישבים וההתיישבות בשיחה עם מפקד ימ"ר ש"י.