הדתיות האלה פרק 12: למה כל כך קשה לנו להיפרד?

למה כל כך קשה לנו להיפרד? הדתיות האלה בפרק חדש על פרידות. כולנו חווינו פרידה – זוגית, חברית, מקצועית או אפילו מפריט קטן שנלווה אלינו שנים. אבל למה זה כל כך קשה? האם תמיד צריך להסתכל על פרידה כאובדן – או שאולי הגיע הזמן לראות בה גם התחלה חדשה?
בפרק 12 של הפודקאסט “הדתיות האלה”, הדר ואורטל נכנסות לעומק העולם הרגשי והכואב של פרידות – עם המון הומור, כנות וחכמה. הן מדברות על פרידות קלות לעומת פרידות ששוברות אותנו, על למה דווקא לפעמים חשוב לחגוג את הרגע הזה, ואיך כל פרידה מלווה אותנו אחרת: יש פרידות שמרגישות כמו חופש, ויש כאלו שמשאירות חור גדול בנפש.
בין השאלות שעלות בפרק
• האם פרידה היא סוף או אולי דווקא התחלה?
• למה אנחנו מתעקשים להבין למה נפרדו מאיתנו?
• ואיך אפשר להפוך פרידה מחוויה מרסקת למנוף לצמיחה?
הפרק מצליח לשלב בין רגעים נוגעים ללב לבין צחוק משחרר – ולהפוך את הנושא הכי טעון למשהו שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים להזדהות איתו
