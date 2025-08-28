הדתיות האלה פרק 12: למה כל כך קשה לנו להיפרד?

בפרק 12 של הפודקאסט “הדתיות האלה”, הדר ואורטל נכנסות לעומק העולם הרגשי והכואב של פרידות – עם המון הומור, כנות וחכמה. הן מדברות על פרידות קלות שמשאירות חופש לעומת פרידות ששוברות לנו את הלב

למה כל כך קשה לנו להיפרד? הדתיות האלה בפרק חדש על פרידות. כולנו חווינו פרידה – זוגית, חברית, מקצועית או אפילו מפריט קטן שנלווה אלינו שנים. אבל למה זה כל כך קשה? האם תמיד צריך להסתכל על פרידה כאובדן – או שאולי הגיע הזמן לראות בה גם התחלה חדשה?

בפרק 12 של הפודקאסט “הדתיות האלה”, הדר ואורטל נכנסות לעומק העולם הרגשי והכואב של פרידות – עם המון הומור, כנות וחכמה. הן מדברות על פרידות קלות לעומת פרידות ששוברות אותנו, על למה דווקא לפעמים חשוב לחגוג את הרגע הזה, ואיך כל פרידה מלווה אותנו אחרת: יש פרידות שמרגישות כמו חופש, ויש כאלו שמשאירות חור גדול בנפש.

בין השאלות שעלות בפרק

• האם פרידה היא סוף או אולי דווקא התחלה?

• למה אנחנו מתעקשים להבין למה נפרדו מאיתנו?

• ואיך אפשר להפוך פרידה מחוויה מרסקת למנוף לצמיחה?

הפרק מצליח לשלב בין רגעים נוגעים ללב לבין צחוק משחרר – ולהפוך את הנושא הכי טעון למשהו שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים להזדהות איתו