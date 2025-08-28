נציב תלונות הציבור על השופטים, יוסף קולה, העביר הערה שיפוטית לנשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, בעקבות תלונה של התנועה למשילות ודמוקרטיה.

במה שמוגדר כאירוע משפטי ייחודי וחריג, נציב התלונות על השופטים, אשר קולה, קיבל תלונה והעביר הערה שיפוטית לנשיא בית המשפט העליון. על פי התלונה, אותה דחה קולה, השופט עמית לקה במעשים של ניגוד עניינים, אך קולה העיר לעמית רק על "מראית עין" של ניגוד עניינים.

החלטת הנציב ניתנה בעקבות תלונה שהגישה התנועה למשילות ודמוקרטיה בנוגע להשתתפות השופט עמית בכנס לשכת עורכי הדין, בו נאם בכנס הפתיחה. המהלך עורר ביקורת לאור כך שעמית שיבץ את עצמו לראש ההרכב שדן בעתירה שהגישה הלשכה נגד החוק שמצמצם את סמכויותיה ואת גובה דמי החבר שהיא יכולה לגבות.

הנציב קולה ציין בתגובתו לתלונה כי השופט עמית פירט מספר החלטות של ועדת האתיקה על שופטים במקרים דומים, אך לא הבהיר את נסיבות המקרים. עוד הוסיף הנציב:

"פניה לוועדת האתיקה היא מהלך ראוי ורצוי, אשר לא רק מסיר ספקות ומפיג חששות בדבר פגם אתי אפשרי, אלא גם מעניק הגנה מפני תלונות עתידיות."

למרות דחיית התלונה, כתב הנציב כי אין הוא יכול לבטל לחלוטין את החשש לניגוד עניינים, והוסיף:

"במבט צופה פני עתיד, ראוי אפוא, ולו לשם נקיון הדעת, להקפיד ולהיזהר בסיטואציות שבהן כתוצאה מהשתתפות השופט בכנס עלולה להיווצר תחושה של זיקה או קשר הדוק בין ההליך המשפטי לבין ההשתתפות בכנס."

מהתנועה נמסר:

"למרות האמירות המפורשות של נציב תלונות הציבור על הצורך לנקוט במשנה זהירות והחשש הלא מבוטל לניגוד עניינים, הוא נמנע מקבלת התלונה ועל כך אנו מצרים. אין ספק שמראית העין הציבורית נפגעה במקרה זה ובמקרים רבים נוספים בהם מעורב השופט יצחק עמית. חומרת הדברים עולה כאשר מדובר במי שרואה עצמו כנשיא בית המשפט העליון, אשר פעם אחר פעם פועל באופן המעלה חששות כבדים לניגוד עניינים ופוגע אנושות באמון הציבור במערכת המשפט. אנו כהרגלנו נמשיך לעקוב, לעדכן את הציבור ולהתלונן עד שהשינוי המיוחל, גם בעניין הזה, יגיע."