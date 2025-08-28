נתן גושן ואשתו לירון נפרדים אחרי חמש שנות זוגיות ובת משותפת, והם לא היחידים. יותר ויותר כוכבים מגלים עד כמה קשה לשלב זוגיות עם חיי תהילה

בשורה עצובה לעולם המוזיקה הישראלי: הזמר והיוצר נתן גושן ואשתו לירון אלביליה הודיעו השבוע (ראשון) כי הם נפרדים, אחרי חמש שנות זוגיות ובת אחת.

גושן ולירון נישאו במרץ 2021, ובשנה שלאחר מכן נולדה בתם אמיליה. כעת, אחרי פרק זוגי משמעותי, השניים שיתפו פוסט משותף ברשתות החברתיות שבו כתבו: "אחרי חמש שנים יפות וטובות ומשמעותיות, ועם ילדה מדהימה שהיא האור הכי גדול שלנו – בחרנו להמשיך את חיינו בנפרד, בכבוד ובאהבה. אנחנו בוחרים להודות ולהוקיר את מה שהיה, ולהבטיח הבטחה חדשה בינינו של כבוד, חברות ותמיכה לנצח. עוד תראו אותנו מלא ביחד. נשמח שתכבדו את פרטיותנו".

המחיר של חיי התהילה

הגירושים של גושן הם חלק מתופעה רחבה בעולם הבידור, שבה לא מעט אמנים מתגרשים למרות אהבה גדולה ומשפחה. ייתכן שהקריירה התובענית, לוחות הזמנים הצפופים, אור הזרקורים והלחץ הציבורי מוסיפים לאתגר, אך קשה לדעת מהו הגורם המדויק בכל מקרה אישי.

ולא מדובר במקרה בודד – רק בשנים האחרונות ראינו שורה של גירושים מתוקשרים: הזמר חנן בן ארי שהתגרש מאשתו הדסה, השחקן עוז זהבי שהתגרש מהגר דנון, הזמר ליאור נרקיס שהתגרש מספיר, כוכבת הילדים מיכל הקטנה שהתגרשה מניר ויצמן, וגם הזמרת והשחקנית נינט טייב שהתגרשה מהמוזיקאי יוסי מזרחי.

האיזון הבלתי אפשרי?

לנהל קריירה מצליחה ולשמר זוגיות חזקה – זה אתגר גדול, ולעיתים מתגלה כקשה במיוחד כשנמצאים באור הזרקורים. עם לוחות זמנים אינטנסיביים, הופעות והצורך להיות זמינים לקהל, עולות שאלות על היכולת לשמור על חיי משפחה יציבים לצד קריירה מתוקשרת.