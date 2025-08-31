ביום שני הקרוב -1 בספטמבר תפתח שנת הלימודים תשפ"ו בבתי הספר ובגני הילדים בכל רחבי הארץ. 2.58 מיליון תלמידים יחזרו ללימודים: הנתונים המלאים

ביום שני הקרוב -1 בספטמבר 2025 תפתח שנת הלימודים תשפ"ו בבתי הספר ובגני הילדים בכל רחבי הארץ. 2.58 מיליון תלמידים יחזרו ללימודים 180,600 מתוך התלמידים עולים לכיתה א', 149,000 תלמידים בכיתה יב יסיימו השנה את הלימודים.

התלמידים:1,185,000 ביסודי, 338,000 בחטיבות הביניים, 531,000 בתיכונים. 340,000 בגני טרום חובה, 193,000 בגני חובה 219,000 מורים ו-24,900 גננים, יפתחו את השנה.

1.9- השמות הנפוצים ביותר בקרב תלמידי כיתה א:

בנים: דוד, יוסף, יהודה, משה חיים, יצחק, אברהם,רפאל, ישראל, אריאל, לביא, יעקב, אורי, איתן, מאיר, דניאל, נועם, שלמה, שמעון, מיכאל

בנות: שרה, אסתר, תמר, אביגיל, יעל, רבקה, שירה ,אדל, חנה נועה, מריים, לאה, חיה, טליה, רומיף, נויה, אילה, רות, ליה

שר החינוך, יואב קיש: "אנחנו פותחים את שנת הלימודים לאחר שנתיים של אתגרים. ביטחוניים חסרי תקדים, שבהן תלמידי ישראל והמורים שלהם הפגינו חוסן יוצא דופן. אני גאה במנהלים ובמורים שעמדו בחזית הכיתה ובחזית המילואים ושמרו על רציפות הלמידה גם בתנאים הקשים ביותר. היום אני רוצה לברך במיוחד את ילדי כיתה א׳, שעושים את צעדיהם הראשונים במערכת, ואת תלמידי י״ב, שנמצאים בתחנה האחרונה לפני היציאה לדרך חדשה".

"מערכת החינוך שלנו היא הבית שבו גדלים הדורות – בית של שורשים ומורשת, של הישגים וחדשנות. יחד נעניק לכל תלמיד יציבות וביטחון, ונצית בהם השראה לצמוח, לחלום ולהוביל את מדינת ישראל קדימה."

מנכ"ל משרד החינוך, מאיר שמעוני: "פתיחת שנת הלימודים כסדרה היא תוצאה של עבודה מאומצת בכל שכבות המערכת – גיוס ושיבוץ אינטנסיבי של עובדי הוראה, השקעה בתשתיות ובבינוי, חיזוק מערך השירות הפסיכולוגי־ייעוצי, והטמעת תוכניות לימודים עדכניות לצד קידום מצוינות לימודית. חלק בלתי נפרד מעשייה זו הן תוכניות הדגל שאנו מובילים: 'שורשים', שמחזקת את החיבור למורשת ולזהות, ו-'ישראל ריאלית', שמובילה את תלמידי ישראל למצוינות במדע, בטכנולוגיה ובבינה המלאכותית. כך הופכת מערכת החינוך את הערכים ואת החדשנות לבסיס משותף לצמיחתם של דור העתיד."