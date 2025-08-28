אביו של יובל לוי מ"האח הגדול" קילל את שני אדרי בסרטון ויראלי, עורר סערה ברשת. המשפחה התנצלה, מדגישה שיובל לא קשור לדברים ומבקשת לשפוט אותו לפי התנהלותו בתוכנית

בית "האח הגדול" סוער, אבל הפעם הרעש מגיע מבחוץ: אביו של יובל לוי תועד מקלל את בת זוגו שני אדרי בסרטון ויראלי (שנמחק מאז), מה שגרר תגובות נזעמות ותגובה רשמית מהמשפחה. האם זה יפגע בסיכויי הניצחון של יובל? כל הפרטים.

דרמה מחוץ לבית: הסרטון שזעזע את הרשת

עונת "האח הגדול" בערוץ 13 מתקרבת לשיאה, עם הגמר שצפוי להתקיים בעוד כשבועיים. בתוך הבית, יובל לוי ושני אדרי, שפיתחו קשר רומנטי סוער, נמצאים במרכז הדרמה – עם ריבים, פיוסים ויחסים מתוחים. אבל מחוץ לבית, המשפחות לא נשארות אדישות, והפעם זה הגיע לרמה אישית במיוחד.

בסרטון שצולם במטרה לעודד את יובל רגע לפני הגמר, נראה יאיר לוי, אביו של יובל, זועק בהתלהבות: "יאללה יובל, לניצחון!". אך כשהצלמת שאלה אותו מה דעתו על שני, הוא השיב ללא היסוס: "שתלך לאלף עזאזל".

כשהיא ביקשה הבהרה, הוא חזר על דבריו בתוקפנות: "מה נראה לך, נשמה? מה נראה לך?!". הסרטון הסתיים בקריאות עידוד: "יובלי, כל השומרון איתך, אוהבים אותך ואתה המנצח של 'האח הגדול'. יובל, אתה לוקח את הפרס! עם ישראל חי!".

תגובת הרשת: "הם עושים לו נזק"

הסרטון הפך לוויראלי במהירות, והרשת לא נשארה אדישה. רבים מהגולשים האשימו את האב בהרס סיכויי בנו בתוכנית. זה לא הפעם הראשונה שהמשפחה של יובל מביעה התנגדות לשני – כזכור, אמו נכנסה לבית במסגרת משימה והתעלמה ממנה, אחיו שחף לוי תקף אותה בראיון ואמר "היא מדברת אליו לא בכבוד", ואפילו הועלה מסוק עם מסר להתרחק ממנה.

תגובת המשפחה: התנצלות והסבר

בעקבות הסערה, פרסמה המשפחה תגובה רשמית בסטורי בחשבון האינסטגרם של יובל: "חברים ושותפים של יובל, אנחנו מבקשים מכולם לקיים הפרדה בין יובל – הדעות, המחשבות והרגשות שהוא מפגין בתוכנית, לבין משפחה, קרובים וסביבה. מי שמשתתף בתוכנית ומועמד ב-8 הגדולים הוא יובל, ולא אף אחד אחר ממשפחתו או מסביבתו הקרובה. בעיקר כשהדברים שמופצים ברשת אינם עולים בקנה אחד עם הערכים והדעות שיובל מפגין בתוכנית".

"הדברים אינם מייצגים את יובל או גורפים על סביבתו הכוללת", הבהירו. "אנו מתנצלים מכל מי שנפגע מהם, ובפרט בפני משפחתה של שני".

התגובה הדגישה כי יובל מנותק מהמציאות ואינו יכול להגיב, והוסיפה: "יש לזכור שיובל מנותק מהמציאות ואין לו את היכולת להגיב על הדברים. אנו נכבד את יובל, נתייחס אליו ונשפוט אותו אך ורק על פי התנהלותו בתוכנית. שכמו שכולם יודעים, ערכית, מכבדת, בוגרת ואוהבת. בימים האחרונים יובל מצוי לצערנו בבדידות בתוך בית האח, מה שמשפיע מאוד על התחושות של הסביבה הקרובה שלו. לא נותר לנו אלא לחזק את יובל מרחוק".

מה הלאה לקשר של יובל ושני?

האירוע מגיע אחרי הדחה כפולה דרמטית אמש, שבה הודחו ארז מוגרבי וחן קראוניק, חבריו הקרובים של ארז איסקוב. כעת, יובל ושני נשארים בבית, אבל השאלה הגדולה היא האם הקשר ביניהם ישרוד את הרעש מבחוץ. האם הם יעשו "סיבוב פרסה" ויסיימו כזוג, או שהתקיפות מהמשפחה יגרמו לפיצוץ סופי? רק הזמן – והגמר – יגידו.