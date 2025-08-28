ראש הממשלה נתניהו הגיע לביקור מיוחד בחדר המצב הדרוזי, למעקב אחר מצוקתם של הדרוזים בא-סוודיא בסוריה

ראש הממשלה נתניהו הגיע לפגישה מיוחדת עם חדר המצב הדרוזי, שמנהל מעקב ותיאום, עם בכירי הדרוזים בסוריה. בדבריו נתניהו הבהיר שהממשלה לא משלה את עצמה בקשר למי ששולט בסוריה, והבהיר כי זו הסיבה שהפעילו נגדם כוח לעצירת הטבח.

בדבריו, התייחס ראש הממשלה למרות הטבח שהתרחשו בסוריה, בהם צפה יחד עם המשתתפים והסביר: "אנחנו ראינו מקצת ממדי הטבח, שעומקו ורוחבו מתבררים מידי יום. אנחנו יחד מביאים את הדבר לידיעת העולם, לפחות לאנשים החשובים והמשפיעים בעולם. רק אתמול שוחחתי על זה עם סנאטור בכיר".

נתניהו המשיך והבהיר תוך כדי הפניית אצבע מאשימה למשטר בסוריה: "אני לא אדם נאיבי, אני מבין מול מה אנחנו עומדים, בגלל זה הפעלנו כוח".

ראש הממשלה הגיע היום לדיון מיוחד בחדר המצב של העדה הדרוזית, שמנוהל על ידי מנהיגי העדה ומנהל קשר קבוע, מעקב ומגעים עם בכירי העדה בסוריה. דבריו החריפים של ראש הממשלה מגיעים גם לאחר הסלמה בקרקע, כאשר במשך היממות האחרונות, פעלה ישראל (לפי פרסומים זרים) באופן אקטיבי בשטח סוריה.

רק ביומיים האחרונים דווח על לפחות שתי תקיפות אוויריות, וגם דיווחים על פעול קומנדו סמוכה במיוחד לדמשק.