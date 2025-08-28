איזי הפך לאבא: עם סלפי מרגש מבית החולים וציטוט חם לאשתו, הראפר האהוב פותח פרק חדש ומפתיע בחיים האישיים, אחרי סרטון ההיריון הוויראלי שכבש את הרשת.

שמחה גדולה לעולם המוזיקה הישראלי – הראפר איזי (ארז שרון) ואשתו חובקים בן ראשון.

איזי שיתף את הרגע המרגש בסטורי מבית החולים, עם סלפי שלו מחבק את התינוק, וכתב: “ברוך הבא ילד שלנו! אמא שלך גיבורה ואני מעריץ אותה”. הפוסט האישי זכה לפרגון ולברכות חמות מצד עוקבים וחברים קרובים.

המשפחה מתרחבת:

לפני כמה חודשים חשפו איזי ואשתו את ההיריון בדרך מקורית במיוחד – סרטון מוזיקלי והומוריסטי שכבש את הרשת. בסרטון נראה איזי מחפש את מקור הצליל של אחד משיריו המוכרים; הוא מסתובב ומתבלבל. עד שלבסוף מניח את אוזנו על בטנה של אשתו ו"מגלה" שהמוזיקה מגיעה משם. עכשיו, חודשים ספורים אחרי, המעגל הושלם. השניים פותחים פרק חדש ומרגש בחייהם – ההורות.

מהבמות לאבהות:

איזי, בן 38 מכפר סבא, נחשב לאחד הראפרים האהובים בישראל, עם קריירה מוזיקלית עשירה ושירים שהפכו ללהיטי ענק. לאורך השנים שילב במוזיקה שלו הומור, כאב ואותנטיות. ועכשיו מצטרף לחייו גם התפקיד הכי מרגש: להיות אבא.