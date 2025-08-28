תמיר גל מחדש את הלהיט האייקוני של דני סנדרסון “מה הדאווין שלך?” בעיבוד מרענן של ציקי זנתי, שישלב את סגנונו הייחודי של גל

הזמר האהוב תמיר גל מפתיע את הקהל עם חידוש מרענן ללהיט האלמותי של דני סנדרסון, "מה הדאווין שלך?", שיצא במקור בשנת 1984. השיר, שהפך לאחת הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה הישראלית, זוכה כעת לעיבוד חדש וייחודי בהפקתו של ציקי זנתי, שמשלב את סגנונו המוסיקלי המובהק של גל, המשלב מוזיקת נשמה וצלילים ים-תיכוניים.

החידוש המיוחד הזה יושמע לראשונה במופע חגיגי שיתקיים בחול המועד סוכות, ב-11 באוקטובר 2025, באמפי תל אביב. המופע צפוי להיות חגיגה מוסיקלית של ממש, שבה תמיר גל יבצע את הלהיטים הגדולים שהפכו אותו לאחד הקולות המוכרים בישראל, לצד הביצוע החדש והמסקרן לשירו של סנדרסון.

האיזנו לביצוע של תמיד גל לשיר "מה הדאווין שלך?"

מאחורי החידוש: תמיר גל מספר

"ציקי זנתי פנה אליי עם הרעיון לחדש את השיר הזה, וישר הסכמתי", מספר תמיר גל. "זה שיר שאני אוהב מגיל צעיר, והוא מביא איתו המון זיכרונות ונוסטלגיה. זה כבוד גדול עבורי להביא אותו לקהל שלי בצורה חדשה, עם נגיעות מהעולם המוסיקלי שלי".

העיבוד החדש מבטיח להפתיע את המעריצים, עם שילוב של צלילים עכשוויים שמתכתבים עם הסגנון האופייני של גל, תוך שמירה על הרוח וההומור של המקור. התוצאה היא שיר שמרגיש רענן וחדש, אך עדיין שומר על הקסם שהפך את "מה הדאווין שלך?" לאייקון תרבותי.