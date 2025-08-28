השחקנית נועה אסטנג'לוב התארסה לבן זוגה, השחקן עמית פרנקו, לאחר שלוש שנות זוגיות, וחגגה את הרגע המרגש עם תמונות טבעת האירוסים באינסטגרם

השחקנית האהובה נועה אסטנג'לוב, כוכבת הסדרות "המפקדת" ו"האחיין שלי בנץ", שיתפה הבוקר (חמישי) בשורה מרגשת: היא התארסה לבן זוגה בשלוש השנים האחרונות, השחקן עמית פרנקו. הרגע הקסום תועד בתמונה זוגית שפורסמה באינסטגרם, בה נראית אסטנג'לוב נרגשת עם טבעת יהלום נוצצת, לצד הכיתוב הפשוט והמרגש: "זה קרה".

רגע ההצעה המרגש

השניים, שמכירים כבר שלוש שנים, חגגו את האירוסים בתמונות ושיתופים ברשתות החברתיות. אסטנג'לוב, בת 25, כתבה בסטורי שלה: "אני מאורסת לדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, אי פעם, בכל החיים, בכל הגלגולים. אהבת חיי הנצחית". התמונות מההצעה מראות את השחקנית מופתעת ומאושרת, כשהיא מציגה את הטבעת היפהפייה שקיבלה מפרנקו.

כוכבת על המסך ומחוצה לו

אסטנג'לוב מככבת בימים אלה בסדרה הקומית "חזי ובניו" של HOT, שם היא מגלמת את מרים, דוקטורית צעירה ומוכשרת שמסתבכת עם חיי האהבה שלה תוך כדי ניהול מחקר פורץ דרך. בסדרה, היא גם עוזרת לאביה במוסך המשפחתי, "חזי ובניו", כשהעסק נקלע לקשיים. הקומדיה הקורעת זוכה לשבחים, ואסטנג'לוב ממשיכה להוכיח את כישרונה כשחקנית ורסטילית ומצחיקה.