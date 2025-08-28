אחרי הגינוי של דובר צה"ל לכתבה בעיתון הארץ, גם ראש הממשלה בנימין נתניהו מצטרף היום (חמישי) לפני זמן קצר למחאה נגד העיתון: "מדובר בעלילות דם אנטישמיות המאפיינות את שונאינו בעולם"
הדברים המלאים: "עיתון ״הארץ״ לא מאפשר את חופש הביטוי – הוא מאפשר הסתה בלי הפסקה. ראש הממשלה נתניהו דוחה בתוקף את ההאשמות הבזויות כנגד מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט ונגד המתיישבים ביהודה ושומרון. מדובר בעלילות דם אנטישמיות המאפיינות את שונאינו בעולם. ראש הממשלה מגבה ומחזק את האלוף בלוט ולוחמי צה״ל שפועלים יום יום כדי למגר את הטרור ביו״ש. הם עושים זאת בנחישות וגם במוסריות בלתי מתפשרת, וכולנו מצדיעים להם".
גם שר התקשורת שלמה קרעי הצטרף לגינויים: "עיתון הארץ ממשיך להראות את פרצופו האנטישמי, האנטי-ציוני והמסית נגד לוחמי צה״ל. אותם לוחמים שפועלים גם למען ביטחונו של גדעון לוי, שיושב תחת המזגן ומסית נגדם".
"הפסקת המימון הממשלתי לעיתון 'הארץ' וכתביו הבזויים, אותה הובלתי חרף התנגדותה של היועמ"שית לשעבר, חייבת להיות בראש ובראשונה בתוך צה"ל ומערכת הביטחון. לא ייתכן שהקצינים הבכירים בצה"ל יקראו את הרפש של גדעון לוי ושאר שונאי ישראל בעיתון. אני קורא לשר הביטחון ולרמטכ״ל לא להסתפק בגינויים, ליישם את החלטת הממשלה ולנתק לאלתר את הקשר עם עיתון 'הארץ' גם במערכת הביטחון. אזרחי ישראל לא צריכים לממן את התועבה הזו".
הרמטכ"ל נגד הארץ: "אמירות מבישות"
מוקדם יותר פורסם לרמטכ"ל אייל זמיר נמאס מקמפיין ההסתה של עיתון הארץ נגד אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. אחרי שמו"ל העיתון האשים אותו בפשעי מלחמה, היום מאמר המערכת של העיתון, אותו עורכת – ענת קם, שהדליפה מסמכים סודיים מלשכת מפקד פיקוד המרכז – השווה אותו לנאצי וטען שהוא "אלוף הדם ופושע מלחמה".
בהודעת הרמטכ"ל נאמר: "הרמטכ״ל, רא"ל אייל זמיר, מגנה בכל תוקף את הפרסום המחריד והמסית נגד מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט ומגנה את האמירות המבישות נגדו".
שר הביטחון ישראל כ"ץ: "אני דוחה בשאט נפש את ההתקפות הבזויות של עיתון הארץ על אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט על רקע פעילותו ופעילות צה"ל נגד הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. אני מגבה באופן מלא את האלוף אבי בלוט ואת כל מפקדי וחיילי צה"ל ביו"ש, שפועלים באופן נחרץ להגן על המתיישבים היהודים ועל ביטחון מדינת ישראל בהתאם למדיניות הממשלה – פעילות שהביאה לירידה של כ-80% בפיגועי הטרור ביהודה ושומרון והצילה חיים רבים".
"הניסיון של עיתון הארץ להכפיש אותו ואת צה״ל הוא הפצת עלילת דם בזויה, הסתה אנטישמית של ממש, שמשרתת את תעמולת אויבינו ומחלישה את המאבק בטרור. צה"ל הוא חומת המגן של העם היהודי, ולא ניתן לשום גורם עוין מבית או מחוץ לערער על הלגיטימיות שלו או על צדקת דרכנו".
חיים
עיתון הארץ מייצג את הארגון של החמאס12:32 28.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
הארץ מייצג את הארגון הטרור חמאס12:30 28.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צ.ח
אפשר לפי דין להוציא את העיתון מחוץ לחוק אם לא תפסיקו להתלונן על העיתון12:29 28.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
הוא מדבר על הסתה, אחרי סרטוני הדיפ-סטייט שלו נגד השב"כ והסתות קשות מאוד נגד היועמ"שית, בית המשפט, פרקליטות, עיתונות. יש עבורו ערוץ תעמולה והסתה...12:27 28.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אס יוחמסית
בתגובה ל: שירי מנתניה
זה השטיפות מוח של השמאל הקיצוני הבזוי שלך12:38 28.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רותם
למה אתם פוסלים אותי סרוגים אתם סרוגים אתם פח אשפה שמסית נגד הימין מה כתבתי אפסים.12:16 28.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
