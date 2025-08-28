הסדר פיצוי נחתם בין פרופ’ רחל צלניק-אברמוביץ’ לבין משפחתו של מתיישב קטין, לאחר פוסט בפייסבוק שהכפיש קטין והוביל לתביעת לשון הרע

פרופ’ רחל צלניק-אברמוביץ’, רעייתו של פרשן חדשות 12 אמנון אברמוביץ’, תפצה מתיישב קטין ומשפחתו מגוש שילה, לאחר שהגיעה להסדר משפטי בעקבות פרסום פוסט ברשת החברתית שבו ייחסה לו מעשי אלימות קשים.

בפוסט שפרסמה בשנה שעברה, טענה אברמוביץ’ כי רועה צאן קטין וחבריו “פלשו לבתי כפר פלסטיני, שפכו דלק במטרה להצית את התושבים וניסו גם לגנוב עדר”. משפחתו של הקטין, בסיוע ארגון חוננו, טענה כי מדובר בהאשמות שקריות וחמורות המהוות לשון הרע וכן הפרה של חוק הנוער, משום שפורסמה תמונתו של הקטין ללא אישור.

בהסדר שנחתם בין הצדדים נקבע כי אברמוביץ’ תשלם למשפחת הקטין פיצוי כספי, אך יתר פרטי ההסכם נותרו חסויים.

עו”ד חיים בלייכר מארגון חוננו, שייצג את הקטין ומשפחו, מסר: “נמשיך לעמוד לימין חלוצי ההתיישבות שאוחזים ונוטעים באדמות עם ישראל, ונעשה כל מאמץ שלא יפגעו זכיותיהם”