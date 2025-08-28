השיר והקליפ "בדרך הענבר" הם מחווה מרגשת לענבר שגב-ויגדר ז"ל, שנרצחה בפיגוע ביפו, כשבנה צמוד לגופה. היצירה נוצרה בהתנדבות על ידי קרוביה וחבריה של ענבר

ב-1 באוקטובר 2024, נרצחה ענבר שגב-ויגדר ז"ל בפיגוע טרור אכזרי ברכבת הקלה ביפו, כשבנה התינוק, ארי, במנשא על גופה. ענבר, שהגנה בגופה על בנה והצילה את חייו, הותירה אחריה משפחה וחברים שקועים בכאב עמוק ובלתי נתפס. מתוך האובדן הכבד הזה נולד פרויקט מוזיקלי מרגש וייחודי: השיר והקליפ "בדרך הענבר", יצירה שנוצרה כדי להנציח את זכרה של ענבר, שהייתה מלאת אור ואהבה בחייה.

האזינו לשיר "בדרך הענבר":

השיר "בדרך הענבר" נכתב על ידי יולי סער, קרובת משפחה של ענבר, ובוצע על ידי הזמרת כברה קסאי, בליווי מקהלת הילדים של בית הספר "מוזות" ביפו, שבו עבדה ענבר. הקליפ לשיר, בבימויה ועריכתה של מיכל זיס, חברתה הקרובה של ענבר, צולם בתיכון לאמנויות "מוזות" והפך למחווה אישית ואינטימית לזכרה. כל המשתתפים בפרויקט התגייסו בהתנדבות, כחלק ממחויבותם לשמר את מורשתה של ענבר ואת הסיפור המרגש שלה.

תחושה של סימן מעולם אחר

השיר עצמו נוגע בנימי הנפש, כשהוא מדבר על הקשר העמוק בין הגוף לנשמה, ועל היכולת לקבל מסרים מאדם יקר גם לאחר לכתו. כמו קשת בענן שמופיעה בשמיים, השיר מעביר תחושה של סימן מעולם אחר, מחבר בין עולמות ומזכיר כי גם אם אדם אינו נמצא עוד פיזית, נוכחותו ממשיכה לפעום בלבם של אוהביו. בביצועה של כברה קסאי, השיר משלב עומק רגשי וכאב לצד תקווה, כאשר מקהלת הילדים מוסיפה לו ממד תמים ונוגע ללב.

הקליפ, בעריכתה של מיכל זיס, הופך את היצירה ליצירת אמנות של ממש, שמצליחה להעביר את רוחה של ענבר – אמא לביאה שהקריבה את חייה למען בנה, ודמות שהפיצה אור ואהבה בכל מקום שבו הייתה. השיר אינו רק מחווה לענבר, אלא יצירה אוניברסלית שמדברת על חיבור אנושי, על אהבה ששורדת מעבר לאובדן, ועל היכולת למצוא אור גם בזמנים החשוכים ביותר.

הפרויקט כולו הוא עדות לכוחה של קהילה להתאחד סביב זיכרון משותף, ולרצון להפוך כאב ליצירה שתמשיך להדהד. "בדרך הענבר" הוא לא רק שיר, אלא סמל לתקווה, לאהבה ולזיכרון שחי לעד.