ג’ייק סאליבן, היועץ לביטחון לאומי של ביידן, הודיע כי תומך בהגבלת מכירת נשק לישראל, בעקבות שינוי במצב הביטחוני והדיונים הפנימיים במפלגה הדמוקרטית.

ג’ייק סאליבן, היועץ לביטחון לאומי בממשל ביידן ובעל ניסיון רב כגורם בכיר במפלגה הדמוקרטית וכיועץ לנושאי הגרעין האיראני בממשל אובמה, הצהיר כי שינה את עמדתו בנושא מכירת נשק לישראל.

סאליבן הצהיר כי הוא תומך כעת בקריאות דמוקרטיות להקפיא או להגביל מכירות נשק למדינה. לדבריו, "המצב הבטחוני השתנה בשנה האחרונה, ויש לבחון את המדיניות מחדש". הוא ציין כי כיום ישראל "אינה מתמודדת עם איומים מרובים" כפי שהיה בעבר, וכי מדיניות של הגבלת נשק היא לגיטימית ומוצדקת.

על פי סאליבן, מאחר וישראל "סיימה את המלחמה הגדולה" והגבלת מכירת מערכות נשק התקפיות יגבילו רק את פעילותה בעזה, מדובר בצעד ש"כדאי לא להשליך הצידה באופן אוטומטי".

היועץ הבכיר אמר כי חלק מהסיבות לשינוי עמדתו הן הפסקות האש האחרונות, המצב ההומניטרי הקשה בעזה והיעדר מטרות צבאיות משמעותיות במבצעי העבר. לדבריו, "אין כיום מטרות צבאיות רציניות יותר – מדובר בפעולות מוגבלות שמתרכזות בהרס בלבד".

הצהרתו של סאליבן מגיעה על רקע דיונים פנימיים במפלגה הדמוקרטית ובסנאט האמריקאי, כולל הצעות של סנאטורים כמו ברני סנדרס, שקוראים להקפאת מכירות נשק. שינוי העמדה של סאליבן מהווה תמיכה משמעותית במהלכים אלו, לאחר שעד לא מזמן הוא התנגד להם.