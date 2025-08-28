פעוטה בת שנתיים נחנקה מסוכריה בפעוטון; מצבה אנוש

28.08.2025 / 11:32

פעוטה כבת שנתיים נחנקה מאכילת סוכרייה במוסד חינוכי בבני ברק. חובשים של מד"א מצאו אותה כשהיא ללא נשימה וללא דופק ופינו אותה אחרי החייאה לבית החולים מעייני הישועה.

פעוטה כבת שנתיים נחנקה בפעוטון בבני ברק מאכילת מזון. חובשים של מד"א מצאו אותה בלי נשימה ובלי דופק וביצעו בה החייאה. מצבה אנוש. פראמדיק מד"א עילי פוני וחובש רפואת חירום במד"א משה אינדיג, סיפרו: "קיבלנו קריאה על ילדה שככה"נ נחנקה מסוכריה. הגענו למקום במהירות והובילו אותנו אל הילדה שהייתה מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה כשמבצעים בה טיפול רפואי ראשוני. עוד באותו נושא הר גילה: ילד בן 3 נפצע אנוש מנפילת פסנתר 15:55 | חדשות סרוגים 0 1 😢 מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות ולאחר שחזר הדופק פינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי מציל חיים."

