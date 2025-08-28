פעוטה כבת שנתיים נחנקה בפעוטון בבני ברק מאכילת מזון. חובשים של מד"א מצאו אותה בלי נשימה ובלי דופק וביצעו בה החייאה. מצבה אנוש.
פראמדיק מד"א עילי פוני וחובש רפואת חירום במד"א משה אינדיג, סיפרו: "קיבלנו קריאה על ילדה שככה"נ נחנקה מסוכריה. הגענו למקום במהירות והובילו אותנו אל הילדה שהייתה מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה כשמבצעים בה טיפול רפואי ראשוני.
מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות ולאחר שחזר הדופק פינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי מציל חיים."
רונה
רפואה שלמה שתצא בריאה ושמחה אמן11:58 28.08.2025
