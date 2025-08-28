השיר "שערי שמיים פתח" בביצוע ליאת יצחקי, מתוך פרויקט "אשירה לך" של דניאלה ארבלי, מציג חידוש מרגש לפיוט אשכנזי עם עיבוד מזרחי-ספרדי ייחודי. צפו בביצוע המלא

השבוע יצא סינגל חדש ומרגש מתוך פרויקט הנשים המוזיקלי "אשירה לך" של המפיקה והיוצרת דניאלה ארבלי. השיר, "שערי שמיים פתח", בביצוע הזמרת והפייטנית המוכשרת ליאת יצחקי, מציג חידוש מפתיע לפיוט עתיק מעדות אשכנז, שהולבש בעיבוד עכשווי המשלב צלילים מזרחיים וספרדיים. התוצאה? יצירה מוזיקלית ייחודית שמרגשת ומפתיעה, ומתאימה במיוחד לחודש אלול ולימים הנוראים.

האיזנו לעיבוד המרגש לפיוט "שערי שמיים פתח":

פרויקט "אשירה לך" – חגיגה של יצירה נשית

פרויקט "אשירה לך" של דניאלה ארבלי הוא מיזם מוזיקלי פורץ דרך ששם במרכז את היצירה הנשית היהודית. הפרויקט, שהחל לפני כשנתיים, כולל שמונה שירים מקוריים שכתבה והלחינה ארבלי, בביצוע זמרות מוכשרות כמו מורן מזור, דין דין אביב, יפוש ברכהן וחיה קוגן. השיר החדש, "שערי שמיים פתח", מביא טוויסט חדש לפרויקט, עם עיבוד מחודש לפיוט מסורתי במקום יצירה מקורית.

חידוש לפיוט עתיק

הפיוט "שערי שמיים פתח" מגיע במקור מקהילות אשכנז והושר במשך מאות שנים. דניאלה ארבלי בחרה לקחת את היצירה המוכרת ולהעניק לה חיים חדשים בעיבוד עכשווי שמשלב צלילים מזרחיים וספרדיים. התוצאה היא שיר ששומר על הרוח המסורתית של הפיוט, אך מוסיף לו חמימות וצבע מוזיקלי חדשני.

עוד באותו נושא נציגת האירוויזיון לשעבר בפרויקט שירים לנשים בלבד 17:15 | ענבר מלכא 0 0 😀 👏

בביצוע של ליאת יצחקי, בעלת קול עוצמתי ונוגע ללב, השיר מקבל עומק רגשי נדיר. יצחקי מצליחה להביא את הפיוט לגבהים חדשים, תוך שילוב פנינה טקסטואלית של רבי שלמה אבן גבירול: "שַׁעַר פְּתַח דּוֹדִי, קוּמָה פְּתַח שַׁעַר, כִּי נִבְהֲלָה נַפְשִׁי, גַּם נִשְׂעֲרָה שַׂעַר".

דברי היוצרת

דניאלה ארבלי מספרת על הבחירה בעיבוד המיוחד: "לקחתי פיוט שמושר מאות שנים בקהילות אשכנז, ורציתי לתת לו קול אחר – נשי, חם ומזרחי. החיבור הזה בין עולמות תרבותיים ומוזיקליים יוצר משהו חדש לגמרי שמרגש אותי בכל פעם מחדש".

מופע השקה חגיגי

ב-27 באוקטובר יתקיים מופע השקה לפרויקט "אשירה לך" בצוללת הצהובה בירושלים. המופע, בהנחיית הסטנדאפיסטית הניה שוחט, יכלול הופעות של הזמרות המשתתפות בפרויקט, בליווי תזמורת מורחבת בת תשע נגניות. זו תהיה הזדמנות לחוות את היצירות המיוחדות של הפרויקט בביצוע חי ומרגש.