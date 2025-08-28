תושב שועפט נעצר לאחר שתקף את ילדיו עם צרכים מיוחדים באמצעות נעל וחגורה, וחנק את בנו. האב נעצר לאחר שנפתחה חקירה בנושא

תושב שועפט נעצר אמש (רביעי) לאחר שתקף את ילדיו עם צרכים מיוחדים באמצעות נעל וחגורה, וחנק את בנו. האב נעצר לאחר שנפתחה חקירה בנושא.

בשבועות האחרונים מתנהלת בתחנת שפט שבמחוז ירושלים החקירה אודות התעללות בחסר ישע על ידי אב שנהג באלימות כלפי ילדיו בני ה-6 וה-8 וגרם להם חבלות בגופם.

מחקירת מקרה זה עלה, כי האב, תושב מ.פ שועפט בשנות ה-30 לחייו נהג כלפי ילדיו עם צרכים מיוחדים באלימות לאורך זמן, זאת תוך שהכה אותם בידיו ובאמצעות נעל וחגורה ואף חנק את בנו בחלק מהמקרים.

אמש, החשוד נעצר על ידי שוטרי המעברים ולוחמי מג״ב והועבר לחקירה בתחנת שפט. היום, יובא החשוד לדיון בעניינו בבימ״ש בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו לטובת המשך פעולות החקירה ומיצויה.

משטרת ישראל תפעל בנחישות כלפי עבירות אלימות באשר הן, בפרט במקרים שזאת נעשית כלפי חסרי ישע ובכלל זה- כלפי ילדים, תחקור מקרים אלו במקצועיות וברגישות במטרה להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם חשודים אלו.