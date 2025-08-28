מועצת הביטחון מצביעה על סיום פעילות יוניפי״ל בלבנון עד 2026. ישראל וארה״ב תומכות, אירופה מסתייגת מחשש לוואקום ביטחוני. האחריות בדרום תועבר לצבא לבנון בהדרגה.

מועצת הביטחון של האו״ם תתכנס היום לדיון מכריע על עתיד כוח יוניפי״ל (UNIFIL) בדרום לבנון. ישראל וארצות הברית לוחצות לסיים את המנדט של הכוח הבינלאומי, הפועל באזור מאז 1978, ולהעביר את האחריות הביטחונית המלאה לצבא לבנון.

לפי דיווחים של סוכנות AP, הצבעה צפויה לקבוע כי משימת יוניפי״ל תסתיים ב־31 בדצמבר 2026, עם תקופת מעבר בת שנה שתאפשר פריסה הדרגתית של כוחות צבא לבנון בדרום המדינה. ההחלטה היא תוצאה של פשרה בין ארצות הברית, שדרשה סיום מיידי, לבין צרפת ומדינות אירופה, שהתנגדו מחשש לוואקום ביטחוני שחיזבאללה עלול לנצל.

במקביל, מדינות ערביות כמו סעודיה וקטר בוחנות השקעות כלכליות בדרום לבנון, מתוך מטרה לחזק את האזור ולצמצם את השפעת חיזבאללה באמצעות שילוב האוכלוסייה המקומית בתעסוקה ובפיתוח תשתיות.

כוח יוניפי״ל, שמונה כיום כ־10,000 חיילים, הוקם במקור כדי לפקח על הפסקות אש ולתמוך בצבא לבנון. מאז מלחמת לבנון השנייה ב־2006, הוא פועל במטרה למנוע חיכוכים בין ישראל לחיזבאללה לאורך הגבול.