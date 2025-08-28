לרמטכ"ל נמאס מקמפיין ההסתה שמנהל עיתון הארץ נגד מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט. כשהבוקר השוו אותו לקצין נאצי, זמיר הוציא הודעת גינוי: "פרסום מחריד ומחריד, אמירות מבישות"

לרמטכ"ל אייל זמיר נמאס מקמפיין ההסתה של עיתון הארץ נגד אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט.

אחרי שמו"ל העיתון האשים אותו בפשעי מלחמה, היום מאמר המערכת של העיתון, אותו עורכת – ענת קם, שהדליפה מסמכים סודיים מלשכת מפקד פיקוד המרכז – השווה אותו לנאצי וטען שהוא "אלוף הדם ופושע מלחמה".

מגנה את הפרסום המחריד והמסית

בהודעת הרמטכ"ל נאמר: "הרמטכ״ל, רא"ל אייל זמיר, מגנה בכל תוקף את הפרסום המחריד והמסית נגד מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט ומגנה את האמירות המבישות נגדו.

עוד באותו נושא מו"ל הארץ: "אלוף פיקוד המרכז הוא פושע מלחמה" 15:07 | אריה יואלי 19 0 😀 👏

אלוף בלוט הוא קצין קרבי מהשורה הראשונה, ערכי ומוסרי, אשר פועל שנים ארוכות, לילות כימים, למען ביטחון מדינת ישראל ותושביה, ובפרט תושבי יהודה ושומרון. השימוש בדימויים מעוותים נגדו חוצה כל קו אדום.

צה״ל פועל, וימשיך לפעול למיגור הטרור ביהודה ושומרון, תוך שמירה על הדין ועל ערכיו. הניסיון לערער על פועלו או להטיל דופי באלוף בלוט פוגע במשרת ציבור המקדיש את חייו למדינה, ופסול בתכלית".

עוד באותו נושא סנקציות לעיתון הארץ: הממשלה מבטלת כל קשר עם העיתון 12:50 | חדשות סרוגים 8 0 😀 👏

היועמ"שית אוסרת להפסיק את המימון של הארץ

רק נציין כי צה"ל מאשר להכניס לתוך בסיסיו את העיתון שהמו"ל מכנה את אחד מאלופיו בשם "פושע מלחמה". מהלך של משרדי הממשלה שביקשו לנתק את הקשר הפרסומי עם העיתון המסית, נתקלו בהתנגדות מצד היועצת המשפטית לממשלה, שסרבה לייצג את הממשלה בעתירה של העיתון נגד ההחלטה של השרים להפסיק את הפרסום של לשכת הפרסום הממשלתית בעיתון.