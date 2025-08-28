השחקן רמי הויברגר שהלך לעולמו, השתתף בתעמולת הבחירות של מפלגת העבודה בשנת 1996, בסדרת מונולוגים קצרים של 20 שניות ופחות.
באחד מהם הוא מדבר על חוסר הניסיון של נתניהו שמתמודד מול פרס הוותיק, וטוען כי לבחור נתניהו זה כמו להוציא את אוחנה באמצע המשחק ולשים במקומו חלוץ מליגה א'. הקריצה כאן היא לאוהדי בית"ר ולאלי אוחנה שהיה אז בשיאו. "מקסימום נרד ליגה", מסיים הויברגר.
למרבה האירוניה, 30 שנה אחרי תעמולת הליכוד משתמשת באותם מסרים בדיוק כדי לשכנע להצביע בעד נתניהו המנוסה מול לפיד ובנט ה"טירונים".
ביבי ויתר לשרון ויתר על ירושלים
בסרטון שני לועג הויברגר לנתניהו על כך שכל חבריו למפלגה שונאים אותו ותקפו אותו במילים קשות, ונתניהו ויתר להם ולא הצביע עם הקואליציה בהצעה על חוק ירושלים:
בסרטון אחר, מדבר הויברגר על האלימות שמיוחסת לאנשי הימין – הימים הם הימים שאחרי רצח רבין – כשהוא מתאר את מצבו: "הייתי ביבי, הפגנתי ביבי, הרבצתי ביבי, באתי לקלפי, שמתי פרס, הלכתי הביתה".
גם פה המסר הזה יכול להיות גנרי לכל מפלגה.
נעם
בקיצור היה שמאלני אהבל11:34 28.08.2025
חח
בתגובה ל: נעם
ביבי הכי שמאלני ואתה האהבל12:12 28.08.2025
אחרי מו. קדושים אמור11:54 28.08.2025
חח
בתגובה ל: נעם
ביבי הכי שמאלני ואתה האהבל12:12 28.08.2025
