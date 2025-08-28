השר לביטחון לאומי פרסם מסמך חדש להגבלת חסימות כבישים וקרא למשטרה לפעול על פיו, למרות שהמתווה מול היועמ”שית טרם אושר

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פרסם הבוקר (חמישי) מסמך חדש המגדיר את מדיניות המשטרה בנוגע להפגנות וחסימות כבישים, כך פרסם יהודה שלזינגר באתר וואלה. צעד זה עשוי להיחשב כהתרסה מול המתווה שנדון בינו לבין היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, באפריל האחרון.

לפי המתווה, שטרם אושר, השר אינו רשאי להתערב בהחלטות מבצעיות או לקיים קשר ישיר עם שוטרים ללא תיאום עם המפכ”ל, והוא מחויב להגבלות הנוגעות לחופש ההפגנה והביטוי. בן גביר הבהיר כי אם היועמ”שית לא תגיב בתוך חמישה ימים, המדיניות החדשה תיכנס לתוקף.

המסמך מורה לאסור חסימה של צירים מרכזיים, דרכי גישה לבתי חולים, כבישי חירום, נתב”ג וצירים המבודדים יישובים, וכן אוסר על הנחת או השלכת חפצים על הכבישים.

הבוקר, בריאיון לתוכנית של ינון מגל ובן כספית ב־103FM, אמר בן גביר: “פניתי ליועמ”שית גם לפני ארבעה חודשים וגם לפני חודשיים ואמרתי לה בצורה מפורשת, אני הולך לקבוע מדיניות. המדיניות היא סמכות של השר. אנחנו רואים שיש הרבה גורמים שמתבלבלים, מבולבלים בגלל המדיניות שהיועמ"שית מובילה. היא מובילה מדיניות אחרת לחלוטין ממה שהממשלה רוצה. יש כאוס ברחובות, אפילו הייתי אומר על גבול האנרכיה. אני חושב שבמקרה כזה מחובתו של השר להוציא מסמך מדיניות להגיד מה אסור ומה מותר ולצפות שהמשטרה תפעל".

בהמשך תקף את בהרב־מיארה על רקע אי הגשת כתבי אישום נגד מפגינים, והציג את משנתו בנוגע לעסקת החטופים והמשך הלחימה ברצועת עזה: “אנחנו הולכים עד הסוף. אני חושב שהצבא יכול לעבוד מהר, במינימום כוחות, כשרוצים לעשות את זה אז זה אפשרי.”