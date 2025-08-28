השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פרסם הבוקר (חמישי) מסמך חדש המגדיר את מדיניות המשטרה בנוגע להפגנות וחסימות כבישים, כך פרסם יהודה שלזינגר באתר וואלה. צעד זה עשוי להיחשב כהתרסה מול המתווה שנדון בינו לבין היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, באפריל האחרון.
לפי המתווה, שטרם אושר, השר אינו רשאי להתערב בהחלטות מבצעיות או לקיים קשר ישיר עם שוטרים ללא תיאום עם המפכ”ל, והוא מחויב להגבלות הנוגעות לחופש ההפגנה והביטוי. בן גביר הבהיר כי אם היועמ”שית לא תגיב בתוך חמישה ימים, המדיניות החדשה תיכנס לתוקף.
המסמך מורה לאסור חסימה של צירים מרכזיים, דרכי גישה לבתי חולים, כבישי חירום, נתב”ג וצירים המבודדים יישובים, וכן אוסר על הנחת או השלכת חפצים על הכבישים.
הבוקר, בריאיון לתוכנית של ינון מגל ובן כספית ב־103FM, אמר בן גביר: “פניתי ליועמ”שית גם לפני ארבעה חודשים וגם לפני חודשיים ואמרתי לה בצורה מפורשת, אני הולך לקבוע מדיניות. המדיניות היא סמכות של השר. אנחנו רואים שיש הרבה גורמים שמתבלבלים, מבולבלים בגלל המדיניות שהיועמ"שית מובילה. היא מובילה מדיניות אחרת לחלוטין ממה שהממשלה רוצה. יש כאוס ברחובות, אפילו הייתי אומר על גבול האנרכיה. אני חושב שבמקרה כזה מחובתו של השר להוציא מסמך מדיניות להגיד מה אסור ומה מותר ולצפות שהמשטרה תפעל".
בהמשך תקף את בהרב־מיארה על רקע אי הגשת כתבי אישום נגד מפגינים, והציג את משנתו בנוגע לעסקת החטופים והמשך הלחימה ברצועת עזה: “אנחנו הולכים עד הסוף. אני חושב שהצבא יכול לעבוד מהר, במינימום כוחות, כשרוצים לעשות את זה אז זה אפשרי.”
מה דעתך בנושא?
12 תגובות
3 דיונים
שירי מנתניה
סומכת על המפכ"ל שיבחר נכון!13:23 28.08.2025
שירי מנתניה
כל הכבוד ליועמ"שית!!!!13:25 28.08.2025
אס יוחמסית
בתגובה ל: שירי מנתניה
איזה כבוד שהיא דואגת לנוחותכם ולא לישראל וליהודים טובים שירי לכי תנוחי13:30 28.08.2025
צירים פתוחים, בטחון לאזרחים – בן גביר עושה מה שצריך, חרף התנגדויות של פקידים.
פשע בשיא אלימות בשיא פרוטקשן בשיא העדר בטחון פנים העדר משטרה
בן גביר הליצן הכושל נלחם במשפחות החיילים נלחם בעם ישראל.13:35 28.08.2025
היועמ"שית שוב חוסמת, אבל בן גביר לא נרדם בשמירה
בן גביר כמו פושע אמיתי
מפנק את משפחות הפשע אין משטרה רק אלימות ופשע אבל בחוק הוא נלחם13:53 28.08.2025
סוף סוף שר שמביא סדר! בן גביר מראה אומץ ומגן על הציבור מפני כאוס בהפגנות.
ציפי
בן גביר פועל למען הציבור, לא למען כותרות. מדיניות ברורה ששומרת על הסדר הציבורי.14:27 28.08.2025
בישראל ממזמן אין משטרה ... מספיק לראות את השיא ברציחות , השיא בגניבות , השיא בפרוטקשיין, השיא בגניבות כלי רכב , השיא בהרוגים בתאונות דרכים , השיא בגבית דמי חסות ... בכל תחום אנחנו בשיא ... אבל שלילי ... אין פה משטרה , יש פה מליציה עם רשיון לנשק שאמורה לעשות מה שהשר דורש ממנה ... כרגע זה לדכא הפגנות נגד הממשלה ... כי בננו "בשביל מה אנחנו צריכים משטרה אם היא לא עושה בדיוק מה שהשר רוצה ?" ... ומי שמעוניין לדעת איך ישראל תראה בעוד שנה שנתיים יש לו דוגמא בוונצואלה, שיבדוק ...
.14:17 28.08.2025
ככה זה
כששר המשטרה הוא עבריין מועד14:03 28.08.2025
יוסי
האימא של הגנב ועבריין הבניה הם שליטי המדינה. הם שולטים במשטרה ובכוחות הביטחון. בשרים ובחוקים. אם הם מרשים לחברים להיתפרע בכבישים - אף שר לא יכול...
שירי מנתניה
אס יוחמסית
בתגובה ל: שירי מנתניה
איזה כבוד שהיא דואגת לנוחותכם ולא לישראל וליהודים טובים שירי לכי תנוחי13:30 28.08.2025
