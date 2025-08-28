רמי הויברגר, שחקן קולנוע ותיאטרון ישראלי ותיק, הלך לעולמו אחרי מאבק ממושך במחלת הסרטן. בעולם התרבות סופדים לו ונפרדים ממנו: "שחקן ענק שריגש, הצחיק ונכנס ללב של כולנו"

אחרי מאבק ממושך במחלת הסרטן, השחקן והקומיקאי הישראלי, רמי הויברגר, הלך לעולמו הלילה (שבין רביעי לחמישי). הויברגר היה בן 62, והשאיר אחריו 4 ילדים. אחרי לכתו, החברים והקולגות ההמומים והכואבים סופדים לו ונפרדים.

אחרי ההודעה על לכתו של השחקן, שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד לו. השר אמר: "ברוך דיין האמת. קיבלתי בצער את הידיעה על פטירתו של רמי הויברגר. רמי היה שחקן ענק שריגש, הצחיק ונכנס ללב של כולנו".

שר התרבות המשיך ואמר: "הוא השאיר חותם בלתי נשכח ביצירות כמו החמישייה הקאמרית, שבתות וחגים, מבצע סבתא, ובתפקידיו הרבים על בימות התיאטרון. הוא גילם דמויות שהפכו לחלק מההוויה הישראלית, ויחסר מאוד לעולם התרבות ולכולנו. יהי זכרו ברוך".

גם מנהלת תיאטרון בית ליסין ע"ש ברוך איבצ'ר, ציפי פינס, ספדה לרמי הויברגר: "אני המומה וכואבת את לכתו של רמי הויברגר לעולמו, אהבתי אותו מאוד. רמי היה שחקן אדיר, שגילם תפקידים עוצמתיים בתיאטרון הישראלי. בבית ליסין הוא שיחק בהצגות 'חמץ' ו'שבעה' של שמואל הספרי, 'לחנך את ריטה', 'האמת', ובשנים האחרונות ב'זוג' מאת עדנה מזי"א והקלאסיקות 'המלט" ו'הדה גאבלר', בבימויו של יאיר שרמן".

היא מוסיפה ומתייחסת לאיכויותיו כשחקן: "לכל תפקיד הוא הביא את אישיותו הייחודית ואיכויותיו המגוונות. תרומתו לתיאטרון הישראלי, לקולנוע ולטלוויזיה לא תסולא בפז. היו לו חיים סוערים, רמי – תנוח על משכבך בשלום ובשלווה סוף סוף".

גם בקבוצת HOT מרכינים ראש עם לכתו בטרם עת של השחקן, והכריזו שיעלו קטגורייה מיוחדת עם מיטב התכנים בהם השתתף לאורך השנים – לזכרו. מקבוצת HOT נמסר: "רמי הויברגר היה שחקן מהמוכשרים והגדולים שידעה המדינה, ניחן בכישרון אדיר ובחוש הומור ייחודי שהביא לכל יצירה. זכינו לשתף איתו פעולה לאורך השנים ולהתרגש ממנו. אנו משתתפים בצער המשפחה, החברים והקהל".

בקטגורייה שתעלה היום ב-HOT VOD יופיעו בין היתר: ״הבורר״, ״להוציא את הכלב״,״ילדי ראש הממשלה״, ״נורמלי״.