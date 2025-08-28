שני ילדים נרצחו ו-17 נפצעו בירי בכנסייה במיניאפוליס. היורה פרסם סרטונים עם מסרים קיצוניים ואנטישמיים כמו "להרוג את טראמפ" ו"שתישרף ישראל". הרשויות חוקרות מניע אידיאולוגי.

העיר מיניאפוליס בארה"ב סוערת בעקבות טבח מחריד בכנסייה קתולית בעיר, שבו נרצחו שני ילדים בני 8 ו-10 ונפצעו 17 בני אדם נוספים, בהם תלמידים ומבוגרים. היורה, רובין וסטמן, צעיר בן 23 שהזדהה כטרנסג'נדר, שם קץ לחייו בחניון הכנסייה זמן קצר לאחר האירוע.

חקירת הרשויות חושפת כי שעות לפני המתקפה פרסם היורה שני סרטונים בערוץ יוטיוב, בהם הציג כלי נשק, מחסניות ותחמושת עם כיתובים קיצוניים כמו: "להרוג את דונלד טראמפ", "ישראל חייבת ליפול" ו-"שתישרף ישראל". בנוסף הופיעו בסרטונים ביטויים אנטישמיים חמורים, בהם "שישה מיליון לא היו מספיק", לצד איומים נגד מדינות נוספות, כגון "להפציץ את הודו בנשק גרעיני".

בסרטון נוסף, בן כ-20 דקות, הציג היורה יומנים בכתב קירילי, שרטוטים של מבנה הכנסייה ותיאורי פנטזיות רצח אלימות, תוך כדי שהוא דוקר את השרטוטים בסכין.

בינתיים ממשיכים ה־FBI והרשויות הפדרליות לחקור את האירוע, שנבדק כמתקפה על רקע שנאה וייתכן אף כמעשה טרור מקומי. בקהילה המקומית נערכו תפילות המוניות ואירועי זיכרון לילדים שנרצחו. במקביל נפתחה קרן סיוע למשפחות הנפגעים, כאשר תושבים רבים התגייסו לתרום ולהביע תמיכה במשפחות.

