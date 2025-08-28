שר החוץ גדעון סער ורעייתו, מגישת הטלוויזיה גאולה אבן, החליטו להעתיק את מגוריהם מתל אביב הצפופה לבית שכור בשכונת הפועלים בנס ציונה, יחד עם ילדיהם דוד (13) ושירה (9).
על פי הדיווח באתר 'וואלה', השכירות נרכשה לשנתיים בלבד, מה שמעלה תהיות האם מדובר בצעד חינני זמני או בשינוי מגורים קבוע.
נזכיר שאבן עצמה מכירה היטב את נס ציונה; שם חיה בעבר עם בעלה הראשון, עימם גידלה שלושה ילדים.
אם הסיבה של סער למעבר הוא רצון בקצת שקט, אז הוא נאלץ להתאכזב אחרי זמן קצר, שכן בתוך ימים ספורים לאחר המעבר, כבר זכו בני הזוג ל"ברוכים הבאים" אליהם; במהלך הפגנת העצמה לחטופים מול ביתם החדש, הגיעו עשרות מפגינים למקום.
אחד העם
נפלתם על הראש ? כותרת כזאת מטעה ופוגעת מאוד בשר ורעייתורק בשביל למשוך גולשים לאתר הרדוד שלכם ? בושה וחרפה10:53 28.08.2025
חורבנייעו
זה שר? זה קנגורו עקרבי קופץ ממפלגה למפלגה איש מושחת.11:09 28.08.2025
בחייאת
נפרדים? זו הכותרת שבחרתם ל'עוברים דירה'? נמוך10:54 28.08.2025
