גדעון סער וגאולה אבן נפרדו מתל אביב ועברו לבית שכור בנס ציונה, לאחר שזה עבר שיפוץ. ימים ספורים לאחר המעבר – הגיעו לשם עשרות מפגינים

שר החוץ גדעון סער ורעייתו, מגישת הטלוויזיה גאולה אבן, החליטו להעתיק את מגוריהם מתל אביב הצפופה לבית שכור בשכונת הפועלים בנס ציונה, יחד עם ילדיהם דוד (13) ושירה (9).

על פי הדיווח באתר 'וואלה', השכירות נרכשה לשנתיים בלבד, מה שמעלה תהיות האם מדובר בצעד חינני זמני או בשינוי מגורים קבוע.

נזכיר שאבן עצמה מכירה היטב את נס ציונה; שם חיה בעבר עם בעלה הראשון, עימם גידלה שלושה ילדים.

אם הסיבה של סער למעבר הוא רצון בקצת שקט, אז הוא נאלץ להתאכזב אחרי זמן קצר, שכן בתוך ימים ספורים לאחר המעבר, כבר זכו בני הזוג ל"ברוכים הבאים" אליהם; במהלך הפגנת העצמה לחטופים מול ביתם החדש, הגיעו עשרות מפגינים למקום.