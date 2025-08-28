בשבוע הבא תמשיך נבחרת ישראל את מוקדמות מונדיאל 2026 עם צמד משחקים מול מולדובה ואיטליה. היום (חמישי) פורסם סגל הנבחרת לקראת המשחקים. עם שישה שחקנים מהאלופה מכבי תל אביב, וללא אף שחקן מהיריבה הגדולה מכבי חיפה.
המשחקים יהיו המשחקים הרביעי והחמישי של ישראל בקמפיין. ישראל נמצאת במקום השני אחרי שלושה משחקים עם שש נקודות, מתחת לנורוווגיה המושלמת עם 12 ומעל איטליה לה משחק חסר ועם שלוש נקודות.
הסגל המלא:
שוערים: דניאל פרץ, עומרי גלזר וניב אליאסי.
הגנה: רוי רביבו, אלי דסה, סתיו למקין, גיא מזרחי, שגיב יחזקאל, דני גרופר, אור בלוריאן, רז שלמה ועידן נחמיאס.
קישור: גבי קניקובסקי, מחמוד ג’אבר, אוסקר גלוך, מנור סולומון, דן ביטון, דור פרץ, ירין לוי, אליאל פרץ ועמרי גאנדלמן.
התקפה: ענאן חלאילי, תאי בריבו, דור תורג’מן, ירדן שועה ואושר דוידה.
