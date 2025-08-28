הרב ניר בן ארצי טוען כי המשיח פועל בתוך עם ישראל כבר 30 שנה, אך רוב הציבור אינו מודע או בוחר להתעלם: "רוב העולם מכיר אותו"

ראש מוסדות תאיר נרי, הרב ניר בן ארצי, אמר בסרטון שפורסם ביממה האחרונה כי המשיח פועל בתוך עם ישראל כבר 30 שנה, וכי רוב האנשים בארץ ובעולם כבר מכירים אותו, אך שותקים.

הרב בן ארצי אמר: "בתקופה הזאת, בדור שלכם יש לנו גם משיח שרובם מכירים אותו כבר 30 שנה. יש לו אישה, ילדים, בנים ובנות. וגם התפילות שלו חודרות לכל אדם ואדם. המשיח פועל בתוך עם ישראל כבר 30 שנה ורובכם מכירים אותו בארץ ובעולם ושותקים".

עוד הוסיף: "התפילות שלו חודרות לכל אדם ואדם. מי שמקבל את התפילות שלו בשמחה, מתלבשת עליו הברכה של בוקר עולם. מי שחושב שלא קיים דבר כזה צריך לעבד קשה כדי לגלות את המציאות של העם היהודי".

הרב בן ארצי מזכיר כי המשיח פועל בשקט ובשקט, וכי אורו כבר התגלה במידה מסוימת, ונשאר רק "קטע קטן" עד לגילוי המלא שלו. לדבריו, יתקיים תהליך רוחני משמעותי שיביא לגלוי המשיח בצורה פתאומית ושמחה גדולה.