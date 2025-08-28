קרב הצפיות של הפריים-טיים: פרק רגיל של "האח הגדול" עקף את גמר "רוקדים עם כוכבים"; ערוץ 14 רשם נתון מפתיע עם "הפטריוטים" שהגיע ל-7.1%

נתוני הרייטינג של אמש, מראים כי חדשות 12 שומרות על ההובלה עם 12.5% צפייה, כאשר חדשות 13 וחדשות ערוץ 14 מתחלקים במקום השני עם 6.5% כל אחת. חדשות 11 ו-i24News מדורגות בשיעורי צפייה נמוכים יותר, עם 2.6% ו-0.6% בהתאמה.

בתחום תוכניות הבידור, האח הגדול ברשת מוביל עם 18.1% רייטינג, וזוכה לניצחון משמעותי לאחר שפרק רגיל שלו עקף את גמר תוכנית "רוקדים עם כוכבים" בקשת 12, שזכה ל-17.4%. בנוסף, הסדרה "הפטריוטים" בערוץ 14 זוכה ל-7.1%, בעוד "התנתקות" בכאן משיגה 1.7%, ותוכנית האירוח "פתחי את שי" בערוץ 14 מגיעה ל-3.9%.

בלייט נייט, תוכנית "הצינור" ברשת מובילה עם 9.9%, עם גיא פינס בקשת 12 במקום שני עם 7.5%. "סטורי לילה" בערוץ 14 מדורגת עם 2.1%, ו"חדשות הלילה" בכאן עם 0.9%.