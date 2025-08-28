החצבת מתפשטת במהירות באזורים מסוימים, בעיקר בקרב ילדים. משרד הבריאות מפעיל מהלך חריג ומגייס פרמדיקים וחובשים להרחבת מאמץ החיסונים ולהגנה על הציבור

משרד הבריאות הודיע היום (חמישי) על גיוס פרמדיקים וחובשים כחלק מהמאמץ להגביר את קצב החיסונים נגד החצבת. המהלך נועד להרחיב את שעות הפעילות בנקודות החיסון ואת מספר המקומות בהם ניתן להתחסן, במיוחד באזורים עם התפרצויות חריפות כמו ירושלים, בני ברק ובית שמש.

לפי הנתונים הרשמיים, מאז תחילת ההתפרצות אובחנו כ-770 חולים, אך הערכות במשרד מגלות כי מספר הנדבקים האמיתי עשוי להיות גבוה בהרבה ולכלול אלפים שאינם מאובחנים.

במהלך התקופה, שני פעוטות שלא קיבלו את החיסון נפטרו כתוצאה מהמחלה. נכון להיום, 24 חולים מאושפזים בבתי החולים, רובם ילדים מתחת לגיל שש.