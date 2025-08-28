איראן סירבה להצעות המעצמות בפגישה בז'נבה, והמערב מפעיל מחדש את הסנקציות. טהראן מאיימת להשעות את שיתוף הפעולה עם הסוכנות לאנרגיה אטומית

שרי החוץ של צרפת, גרמניה, בריטניה והאיחוד האירופי עדכנו את שר החוץ האמריקני כי יפעילו היום (חמישי) את מנגנון הסנאפבק – מהלך שיחזיר את הסנקציות של מועצת הביטחון על איראן שהוסרו במסגרת הסכם הגרעין מ־2015.

בכך מגבירות המעצמות את הלחץ על טהראן, לאחר שפגישה עם דיפלומטים איראנים בז'נבה הסתיימה ללא תוצאות. האיראנים לא הציעו דבר ממשי, וסירבו לדון בדחיית הדדליין.

איראן מאיימת בתגובה, כולל השעיית שיתוף הפעולה עם הסוכנות לאנרגיה אטומית.\, מה שכאמור יעמיד שוב את ישראל בסכנת ירי טילים גרעינים על ידי משטר האיתוללות. תהליך הפעלת הסנקציות צפוי להימשך 30 יום, כשהאירופים שואפים להשלימו לפני שרוסיה תעמוד בראש מועצת הביטחון באוקטובר.

לדברי דיפלומט אירופי: "הסנאפבק אינו סוף הדיפלומטיה – נותרו שבועות לשוב למו"מ עם איראן".