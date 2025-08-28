ברקע הדיווחים על פעילות ישראלית קרקעית בלב סוריה, שר הביטחון ישראל כ"ץ צייץ: "כוחותינו פועלים בכל זירות הלחימה יום וליל למען ביטחון ישראל".

מוקדם יותר פורסם כי על פי דיווחים סורים כוחות צה"ל פעלו קרקעית בלב סוריה באזור דמשק במהלך הלילה. באל ג'זירה נטען בשם גורם סורי כי עשרות חיילים פעלו בבסיס צבאי באזור אחרי שחיילי המורדים איתרו לפני יומיים. אמצעי מעקב והאזנה באזור.

אמש דווח בכאן 11 כי ישראל לסוריה התקיים שיח על אפשרות להסכם שיכלול את השעיית הדרישה הסורית לקבל את רמת הגולן, בתמורה להעברת הר דב וחוות שבעא לידי סוריה.