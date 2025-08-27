בפתח תוכנית הערב ברדיו גלי ישראל, התייחס הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו לנעשה במפלגת הליכוד והעלה רעיון מפתיע: "למה שנתניהו לא יבצע מהלך של 'קדימה 2' בבחירות הבאות?".
לדברי ברדוגו: "שרי הליכוד עסוקים בליכוד העולמי, בפריימריז, בועידה, מי עסוק בלהגן על נתניהו. זה דבר נורא כי הם יודעים שיש את הקטר שיביא להם את המנדטים והם ישחקו עליו, זה רוצה כבוד, זה רוצה כוח, זה רוצה כסף".
"מיליון מאתיים אלף איש הלכו להצביע מחל ותאמינו לי, אף אחד לא הלך להצביע בשביל קרעי ומיקי זוהר, ולא בשביל יולי אדלשטיין. לכן אנחנו צריכים להתחיל לדבר על זה".
כשדיבר על הבחירות הקרובות אמר "יכול להיות שנתניהו יעשה קדימה 2, למה הוא צריך את כל הסרח הזה של שרי הליכוד שלא עושים כלום ועושים קומבינות. יכול להיות שהוא לא צריך".
נזכיר כי מפלגת קדימה הוקמה בנובמבר 2005 על ידי ראש הממשלה דאז אריאל שרון, לאחר שפרש מהליכוד. הרקע היה בעיקר המחלוקת סביב תוכנית ההתנתקות מרצועת עזה. שרון ראה שהליכוד מתנגד לו מבפנים, ולכן עזב והקים מפלגה חדשה – "קדימה", כאשר לצידו בכירים מהליכוד כמו אהוד אולמרט, ציפי לבני, מאיר שטרית ועוד.
מוקדם יותר פורסם כי גם במפלגות האופוזיציה נערכים לקראת הבחירות, כאשר הבוקר נפגש ישב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן יחד עם נפתלי בנט לשיחה על המלחמה בעזה, סוגיית החטופים, הגיוס לצה”ל והמצב הכלכלי.
בפגישה הדגיש אביגדור ליברמן את חשיבות גיבוש קווי היסוד לממשלה העתידית ותיאום בין המפלגות שהוא מגדיר כציוניות – בנט, גדי איזנקוט ולפיד. הפגישה, שהתקיימה לפני שנמסרה תגובה מלפיד, משקפת את רצונו של ליברמן לקדם את התהליך גם ללא הסכמה מלאה מכל הצדדים.
מה דעתך בנושא?
10 תגובות
0 דיונים
עדו
רעיון מעולה שיעיף סופית מהחיים הציבוריים את המלך הסגול והשופר שלו. לכו על זה...23:53 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דעת
זה חסר שכל להפוך את כל מה שעושים חברי כנסת לכלום ושום ולהשאיר את מעשי נתניהו כטהורים.23:48 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ששון
ברדוגו מכיר את נפש המזרחי, זה שנתניהו עושה עליו סיבוב כבר 30 שנה !23:46 27.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי
ברדוגו לעולם לא היה ימין, הוא היה צמוד לדוד לוי שהיה יונה בליכוד, היה מכר תן וכך בין חברי הליכוד, כשהיה צריך לקק היה שם, לא מופתע בכלל מההצעה שלו...
ברדוגו לעולם לא היה ימין, הוא היה צמוד לדוד לוי שהיה יונה בליכוד, היה מכר תן וכך בין חברי הליכוד, כשהיה צריך לקק היה שם, לא מופתע בכלל מההצעה שלו לביבי, פרשן שחצן ברמה עולמית, נפוח כמו…. הוא לא יכול לעבוד על ותיקים, יכול לתחמן ילדים, עלינו הוא לא עובד, לא להאמין למילה ממנו, השורה התחתונה היא, הליכוד היה לפני ביבי, ובטח לפני ברדוגי, כך שזה עוד נוד מהאוכל שהדוב מכניס לפההמשך 00:09 28.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
,
ליכוד זה מוסדות שהוקמו במשך עשרות שנים; ואיפה קדימה עכשיו? נו, ברדוגו תגיד שזה היה בצחוק. אנחנו נבין.00:19 28.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ליברמן,בנט, גנץ ולפיד עשו את הסכם הכניעה עם חיזבאללה ותמכו בהסכם הגרעין ההרסני של ביידן!וכולם אמרו שהם תומכים בהקמת מדינה פלסטינית!!
ליברמן,בנט, גנץ ולפיד עשו את הסכם הכניעה עם חיזבאללה ותמכו בהסכם הגרעין ההרסני של ביידן!וכולם אמרו שהם תומכים בהקמת מדינה פלסטינית!00:39 28.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ההבדל ה"קטן"-ליברמן,בנט, גנץ ולפיד למען רע"מ-הכשירו את חמאס לטבח,הורו לצהל לא לנגוע בחמאס,בנט אמר שעם ליברמן שפך מיליונים על חמאס דרך קטאר!!
ההבדל ה"קטן"-ליברמן,בנט, גנץ ולפיד למען רע"מ-הכשירו את חמאס לטבח,הורו לצהל לא לנגוע בחמאס,בנט אמר שעם ליברמן שפך מיליונים על חמאס דרך קטאר!!00:38 28.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ZB
עם קדימה 2 תרוץ מול הליכוד יצטרפו לליכוד הרבה רלב"ים ואז ביחד יקבלו 40 צריך להריץ סקרים00:32 28.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ZB
אני חושב שהוא יעביר החלטה על שיבוץ שלו של חצי מהמועמדים00:30 28.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ZB
אין ברירה רוב אלו שסביבו הם גמדים00:28 28.08.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר