הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו קרא לנתניהו לשקול הקמת "קדימה 2" במקום להמשיך עם שרי הליכוד, שלדבריו "עסוקים בכבוד, כסף וקומבינות" ולא באמת מביאים מנדטים

בפתח תוכנית הערב ברדיו גלי ישראל, התייחס הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו לנעשה במפלגת הליכוד והעלה רעיון מפתיע: "למה שנתניהו לא יבצע מהלך של 'קדימה 2' בבחירות הבאות?".

לדברי ברדוגו: "שרי הליכוד עסוקים בליכוד העולמי, בפריימריז, בועידה, מי עסוק בלהגן על נתניהו. זה דבר נורא כי הם יודעים שיש את הקטר שיביא להם את המנדטים והם ישחקו עליו, זה רוצה כבוד, זה רוצה כוח, זה רוצה כסף".

"מיליון מאתיים אלף איש הלכו להצביע מחל ותאמינו לי, אף אחד לא הלך להצביע בשביל קרעי ומיקי זוהר, ולא בשביל יולי אדלשטיין. לכן אנחנו צריכים להתחיל לדבר על זה".

כשדיבר על הבחירות הקרובות אמר "יכול להיות שנתניהו יעשה קדימה 2, למה הוא צריך את כל הסרח הזה של שרי הליכוד שלא עושים כלום ועושים קומבינות. יכול להיות שהוא לא צריך".

עוד באותו נושא מאחורי הדלת הסגורה: מה באמת סיפר לפיד בחקירה? 23:07 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

נזכיר כי מפלגת קדימה הוקמה בנובמבר 2005 על ידי ראש הממשלה דאז אריאל שרון, לאחר שפרש מהליכוד. הרקע היה בעיקר המחלוקת סביב תוכנית ההתנתקות מרצועת עזה. שרון ראה שהליכוד מתנגד לו מבפנים, ולכן עזב והקים מפלגה חדשה – "קדימה", כאשר לצידו בכירים מהליכוד כמו אהוד אולמרט, ציפי לבני, מאיר שטרית ועוד.

מוקדם יותר פורסם כי גם במפלגות האופוזיציה נערכים לקראת הבחירות, כאשר הבוקר נפגש ישב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן יחד עם נפתלי בנט לשיחה על המלחמה בעזה, סוגיית החטופים, הגיוס לצה”ל והמצב הכלכלי.

בפגישה הדגיש אביגדור ליברמן את חשיבות גיבוש קווי היסוד לממשלה העתידית ותיאום בין המפלגות שהוא מגדיר כציוניות – בנט, גדי איזנקוט ולפיד. הפגישה, שהתקיימה לפני שנמסרה תגובה מלפיד, משקפת את רצונו של ליברמן לקדם את התהליך גם ללא הסכמה מלאה מכל הצדדים.