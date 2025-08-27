יאיר לפיד מסר עדות פתוחה בחקירת המשטרה, בה סיפר כי נפגש עם לוביסט חשוד שניסה לקדם אינטרסים של קטאר. במשטרה מבהירים: "לפיד דחה בנימוס את הבקשה – מבחינתנו הוא לא חשוד"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר היום (רביעי) עדות פתוחה במסגרת חקירת פרשת קטארגייט. אולם בעוד שלפי הודעת לפיד החוקרים ביקשו להבין כיצד פועלת לשכת ראש הממשלה, בחדשות 12 מפרסמים הערב כי ממצאי החקירה הצביעו על כך שלוביסטים שפעלו מטעם קטאר נפגשו עם פוליטיקאים בכירים.

אחד החשודים, הלוביסט ג'יי פוטליק, נפגש עם לפיד וביקש ממנו לקדם את האינטרסים של קטאר על פני מצרים בכל הנוגע לניהול המשא ומתן על החטופים. על פי הפרסום, במערכת אכיפת החוק אומרים כי לפיד לא נחשב לחשוד בפרשה, משום שלפי גורם אכיפה בכיר: "לפיד דחה בנימוס את הבקשה".

במשטרה מציינים כי גם פוליטיקאים בכירים נוספים בהם שרים יידרשו למסור עדות פתוחה, לאחר שקיימו פגישות עם לוביסטים החשודים במעורבות בפרשה. הגורם הבכיר הדגיש: "אנחנו רצינו ללמוד מה היה תוכנה של הפגישה שהתקיימה בין לפיד לאותו לוביסט שחשוד בפרשה. גבינו עדות פתוחה ממר לפיד ולא חקירה באזהרה, כי על פי הממצאים שיש בידנו מר לפיד דחה בנימוס את בקשתו של הלוביסט לפעול למען קידום אינטרסים של קטאר". לדבריו, "מבחינתנו הוא לא חשוד בפרשה".

הגורם הבהיר עוד כי המשטרה מתכוונת להתמקד בחקירת פוטליק: "על פוטליק אנחנו לא נוותר. הוא עושה לנו תרגילים בקשר לחיקור דין, גם אנחנו נעשה לו תרגילים. הוא עושה הכול על מנת להתחמק מחקירה. הוא חשוד מרכזי, הייתי אומר אפילו אחד החשודים המרכזיים בפרשה. הוא יודע את זה, אנחנו יודעים את זה".

לדבריו, "מתאמים איתו חיקור דין, אז הוא ממציא כל פעם תירוץ אחר להתחמק. פעם זה רשויות האכיפה של ארצות הברית, פעם זה תירוץ של עניינים משפחתיים". הגורם סיכם: "בפרשה הזאת אי אפשר לוותר עליו".

על פי המשטרה, ניתוח הראיות שנאספו עד כה מלמד כי בימים הקרובים יוזמנו לחקירה נחקרים נוספים – חלקם פוליטיקאים בכירים וחלקם אנשי עסקים. חלקם ייחקרו באזהרה כחשודים בפרשה, ואחרים יידרשו למסור עדות פתוחה בלבד.