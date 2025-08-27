בגלל ההיענות הנמוכה בקרב החרדים, בצה"ל נאלצו לצמצם את הסגל הפיקודי בחטיבה החרדית "חשמונאים", אך מקווים להשלמות גיוס עד לרגע האחרון

בשל מחסור במתגייסים, החטיבה החרדית "חשמונאים" נאלצת לבצע שינוי דרמטי בהיערכות לקראת מחזור הגיוס הקרוב – חלק מהסגל הפיקודי שהוכשר למחזור החדש פורק.

על פי הפרסום בחדשות i24, בצה"ל תכננו לפתוח שתי פלוגות חדשות, אך לאור ההיענות הנמוכה הוחלט להשאיר רק מחצית מהמפקדים שיועדו לתפקידים.

בצבא מקווים כי בימים הקרובים יצליחו להגדיל את מספר המועמדים לגיוס, כאשר עד לרגע האחרון – במיוחד במסגרות ייחודיות כמו המסגרת החרדית – התמונה עשויה להשתנות.

בדובר צה"ל הגיבו לפרסום ומסרו לאתר החדשות כי "גיוס הלוחמה לחטיבת החשמונאים יתחיל כמתוכנן בתחילת החודש הבא ביחד עם יתר מסלולי הלחימה. כבכל מחזור נמשך תהליך הגיוס עד ליום החיול עצמו ואף בימים מאספים עד לפתיחת הההכשרה".

עוד באותו נושא החרדי שמסעיר את כולם: "שמישהו יסתום לו את הפה" 21:55 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

במקביל, המערכה על גיוס החרדים נמשכת. הערב פרסם העיתונאי החרדי אברהם פריינד תיעוד, בו נשמע הרב יוסף, נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס, אומר בשיחה על סוגיית הגיוס כי בחור שלא לומד – עליו להתגייס לצבא. לדבריו: "הזכירו לי שאני אמרתי באחד השיעורים אפילו בחור בטלן לא ילך לצבא. שאלו אותי למה התכוונתי. לא התכוונתי לאחד שעובד בלילות כמלצר וכל מיני עבודות. לא התכוונתי לזה. אתם יודעים, אצל מי שלומד בישיבה, יש לפעמים תקופות של משבר". דברי הרב.

במקביל, אתמול פורסם ב"לכתחילה" כי חבר מועצת חכמי התורה נוסף, הרב משה מאיה, נפגש לאחרונה עם רח"ט תומכ"א, תא"ל שי טייב, ודן איתו על התנאים לגיוס חרדים לחטיבת החשמונאים. הרב התבטא בימים האחרונים כי במידה והתנאים יעוגנו בפקודות מטכ"ל, כפי שהרב דוד לייבל פועל לעשות לאחרונה, ניתן למצוא דרך לגייס חרדים לצבא.