שוטרי תחנת לב ת"א במרחב ירקון עצרו חשוד שעל פי החשד דקר ותקף זוג מתרחצים בחוף הגולשים בתל אביב, הוגש נגדו כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים. כך פרסמה היום (רביעי) משטרת ישראל.

האירוע התרחש בתאריך 22.8.25 בשעות הצהריים כשהתקבל דיווח במוקד המשטרה אודות חשוד שתקף זוג מתרחצים שהגיעו לחוף הגולשים בתל אביב יחד עם ילדיהם. שוטרים שהוזעקו למקום איתרו את החשוד בסמוך ועצרו אותו, תוך תפיסת סכין יפנית שבאמצעותה, על פי החשד, דקר את האישה וגרם לפציעתה.

החשוד, בן 26 תושב יבנה, הועבר לחקירה בתחנת המשטרה. מחומר החקירה עולה כי החשוד, ששהה בחוף, פנה לשיחה עם בת הזוג. משהבהירה כי אינה מעוניינת, החשוד ירק לעברה, פנה לבן זוגה ואיים בפגיעה.

בהמשך דחף את השניים, שלף סכין יפנית, דקר את בת הזוג בבטנה – וגרם לה לחתך ולפציעתה באורח קל. מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת, ואתמול הגישה נגדו יחידת התביעות של מחוז ת"א כתב אישום חמור המייחס לו עבירות של פציעה כשהעבריין מזוין, החזקת סכין, תקיפה ואיומים.